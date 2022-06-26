Россияне обстреливали из минометов общины Сумщины: 24 взрыва

Утром в воскресенье 26 июня российские военные вели минометный огонь по двум территориальным общинам Сумской области – сначала по Юнаковской, затем по Шалыгинской.

Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий

Прямая речь: "Около половины девятого утра враг открыл минометный огонь по Шалыгинской общине. 14 взрывов. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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Между 5 и 6 утра россияне обстреляли Юнакскую общину из минометов, 10 взрывов. Предварительно: пострадавших нет".