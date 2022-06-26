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Зеленський дав зелене світло для підписання "транспортного безвізу" з ЄС

"Європейська правда"Неділя, 26 червня 2022, 11:23
Зеленський дав зелене світло для підписання транспортного безвізу з ЄС
Володимир Зеленський на Банковій, фото Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський доручив міністру інфраструктури підписати угоду між Україною та ЄС щодо вантажних перевезень автошляхами, відому як "транспортний безвіз".

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне розпорядження розміщено на сайті Офісу президента.

"Уповноважити міністра інфраструктури України Кубракова Олександра Миколайовича на підписання угоди між Україною та Європейським Союзом про вантажні перевезення автомобільним транспортом", - йдеться у ньому.

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В середині червня український уряд погодив остаточну редакцію Спеціальної угоди про лібералізацію автомобільних перевезень з делегацією Єврокомісії.

Заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм тоді зазначив, що її підписання планується до кінця червня і якщо це станеться, проблему нестачі дозволів на міжнародні перевезення буде вирішено остаточно.

Україна може стати однією з перших країн, із якою Євросоюз укладе Спеціальну транспортну угоду, яка передбачає, зокрема, повну лібералізацію вантажного транзиту.

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Теми: ЗеленськийЄСєвроінтеграціятранспорт
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