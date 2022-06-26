Зеленский дал зеленый свет для подписания "транспортного безвиза" с ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру инфраструктуры подписать соглашение между Украиной и ЕС о грузовых перевозках по автодорогам, известное как "транспортный безвиз".

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее распоряжение размещено на сайте Офиса президента.

"Уполномочить министра инфраструктуры Украины Кубракова Александра Николаевича на подписание соглашения между Украиной и Европейским Союзом о грузовых перевозках автомобильным транспортом", - говорится в нем.

В середине июня украинское правительство согласовало окончательную редакцию Специального соглашения о либерализации автомобильных перевозок с делегацией Еврокомиссии.

Заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем отметил, что после подписания соглашения проблема нехватки разрешений на международные перевозки будет решена окончательно. По его словам, подписание ожидается 29 июня.

Украина может стать одной из первых стран, с которой Евросоюз заключит Специальное транспортное соглашение, предусматривающее, в частности, полную либерализацию грузового транзита.