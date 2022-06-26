Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский дал зеленый свет для подписания "транспортного безвиза" с ЕС

"Европейская правда"Воскресенье, 26 июня 2022, 11:23
Зеленский дал зеленый свет для подписания транспортного безвиза с ЕС
Владимир Зеленский на Банковой, фото Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру инфраструктуры подписать соглашение между Украиной и ЕС о грузовых перевозках по автодорогам, известное как "транспортный безвиз".

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее распоряжение размещено на сайте Офиса президента.

"Уполномочить министра инфраструктуры Украины Кубракова Александра Николаевича на подписание соглашения между Украиной и Европейским Союзом о грузовых перевозках автомобильным транспортом", - говорится в нем.

Реклама:

В середине июня украинское правительство согласовало окончательную редакцию Специального соглашения о либерализации автомобильных перевозок с делегацией Еврокомиссии.

Заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем отметил, что после подписания соглашения проблема нехватки разрешений на международные перевозки будет решена окончательно. По его словам, подписание ожидается 29 июня. 

Украина может стать одной из первых стран, с которой Евросоюз заключит Специальное транспортное соглашение, предусматривающее, в частности, полную либерализацию грузового транзита.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЗеленскийЕСевроинтеграциятранспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Зеленский
Зеленский о возвращении беженцев: Ради кого мы воюем, если людей здесь нет
Зеленский: Украине надо позаботиться о безбарьерности для 1,5 миллиона человек
Новация для школьников и партия "медэваков": обращение Зеленского
Последние новости
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
Все новости...
Реклама: