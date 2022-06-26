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Росія за добу втратила на війні 150 військових, 21 танк і 14 ББМ

Олена РощінаНеділя, 26 червня 2022, 11:57

Російська армія за попередню добу втратила у боях в Україні близько 150 військовослужбовців, 21 танк, 14 бойових броньованих машин, 2 реактивних системи залпового вогню та 4 безпілотники.

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України

Деталі: Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та  Курахівському напрямках.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.06 орієнтовно склали

  • особового складу - близько 34850 (+150) осіб,
  • танків ‒ 1532 (+21) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3659 (+14) од,
  • артилерійських систем  – 764 (+0) од,
  • РСЗВ  - 243 (+2) од,
  • засоби ППО   - 99 (+0) од,
  • літаків  – 217 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 184 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 630 (+4),
  • крилаті ракети  – 139 (+2),
  • кораблі /катери – 14 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2564 (+4) од,
  • спеціальна техніка – 60 (+0).

Дані уточнюються.

 

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Теми: війнаРосіяГенштаб
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