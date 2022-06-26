Росія за добу втратила на війні 150 військових, 21 танк і 14 ББМ

Російська армія за попередню добу втратила у боях в Україні близько 150 військовослужбовців, 21 танк, 14 бойових броньованих машин, 2 реактивних системи залпового вогню та 4 безпілотники.

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України

Деталі: Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.06 орієнтовно склали

особового складу - близько 34850 (+150) осіб,

танків ‒ 1532 (+21) од,

бойових броньованих машин ‒ 3659 (+14) од,

артилерійських систем – 764 (+0) од,

РСЗВ - 243 (+2) од,

засоби ППО - 99 (+0) од,

літаків – 217 (+0) од,

гелікоптерів – 184 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 630 (+4),

крилаті ракети – 139 (+2),

кораблі /катери – 14 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2564 (+4) од,

спеціальна техніка – 60 (+0).

Дані уточнюються.