Росія за добу втратила на війні 150 військових, 21 танк і 14 ББМ
Неділя, 26 червня 2022, 11:57
Російська армія за попередню добу втратила у боях в Україні близько 150 військовослужбовців, 21 танк, 14 бойових броньованих машин, 2 реактивних системи залпового вогню та 4 безпілотники.
Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України
Деталі: Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках.
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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.06 орієнтовно склали
- особового складу - близько 34850 (+150) осіб,
- танків ‒ 1532 (+21) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3659 (+14) од,
- артилерійських систем – 764 (+0) од,
- РСЗВ - 243 (+2) од,
- засоби ППО - 99 (+0) од,
- літаків – 217 (+0) од,
- гелікоптерів – 184 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 630 (+4),
- крилаті ракети – 139 (+2),
- кораблі /катери – 14 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2564 (+4) од,
- спеціальна техніка – 60 (+0).
Дані уточнюються.
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