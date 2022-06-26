Россия за сутки потеряла на войне 150 военных, 21 танк и 14 ББМ
Воскресенье, 26 июня 2022, 11:57
Российская армия за предыдущие сутки потеряла в боях в Украине порядка 150 военнослужащих, 21 танк, 14 боевых бронированных машин, 2 реактивных системы залпового огня и 4 беспилотника.
Источник: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Детали: Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Кураховском направлениях.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 26.06 ориентировочно составили:
- личного состава - порядка 34 850 (+150) человек,
- танков ‒ 1532 (+21) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3659 (+14) ед,
- артиллерийских систем – 764 (+0) ед,
- РСЗО - 243 (+2) ед,
- средства ПВО - 99 (+0) ед,
- самолетов – 217 (+0) ед,
- вертолетов – 184 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 630 (+4),
- крылатые ракеты – 139 (+2),
- корабли /катера – 14 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2564 (+4) ед,
- специальная техника – 60 (+0).
Данные уточняются.