Россия за сутки потеряла на войне 150 военных, 21 танк и 14 ББМ

Российская армия за предыдущие сутки потеряла в боях в Украине порядка 150 военнослужащих, 21 танк, 14 боевых бронированных машин, 2 реактивных системы залпового огня и 4 беспилотника.

Источник: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины

Детали: Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Кураховском направлениях.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 26.06 ориентировочно составили:

личного состава - порядка 34 850 (+150) человек,

танков ‒ 1532 (+21) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3659 (+14) ед,

артиллерийских систем – 764 (+0) ед,

РСЗО - 243 (+2) ед,

средства ПВО - 99 (+0) ед,

самолетов – 217 (+0) ед,

вертолетов – 184 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 630 (+4),

крылатые ракеты – 139 (+2),

корабли /катера – 14 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 2564 (+4) ед,

специальная техника – 60 (+0).

Данные уточняются.