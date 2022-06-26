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Россия за сутки потеряла на войне 150 военных, 21 танк и 14 ББМ

Елена РощинаВоскресенье, 26 июня 2022, 11:57

Российская армия за предыдущие сутки потеряла в боях в Украине порядка 150 военнослужащих, 21 танк, 14 боевых бронированных машин, 2 реактивных системы залпового огня и 4 беспилотника.

Источник: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины

Детали: Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Кураховском направлениях.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 26.06 ориентировочно составили:

  • личного состава - порядка 34 850 (+150) человек,
  • танков ‒ 1532 (+21) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3659 (+14) ед,
  • артиллерийских систем – 764 (+0) ед,
  • РСЗО - 243 (+2) ед,
  • средства ПВО - 99 (+0) ед,
  • самолетов – 217 (+0) ед,
  • вертолетов – 184 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 630 (+4),
  • крылатые ракеты – 139 (+2),
  • корабли /катера – 14 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2564 (+4) ед,
  • специальная техника – 60 (+0).

Данные уточняются.

 

Темы: войнаРосcияГенштаб
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