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Британія, США, Канада і Японія забороняють імпорт російського золота

"Європейська правда"Неділя, 26 червня 2022, 12:25

Британія, Сполучені Штати, Канада і Японія у рамках нових санкцій проти РФ заборонять імпорт золота з Росії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили в комюніке уряду Британії.

У ньому зазначають, що це частина нових обмежень проти Росії за напад на Україну, які мають бути оголошені на саміті Групи семи. 

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"Ці заходи напряму вдарять по російських олігархах і "у серце" воєнної машини Путіна", - заявив прем’єр Британії Борис Джонсон.

Зазначається, що золото складає вагому частку російського експорту, у 2021 році Росія заробила на ньому близько 15,5 млрд доларів. 

"Значення золота для російської еліти особливо зросло останнім часом - олігархи квапляться купити злитки, щоб уникнути фінансових наслідків західних санкцій. Лондон є важливим світовим торговельним хабом, і британські санкції… будуть мати великий вплив на спроможність Путіна отримувати гроші. З огляду на центральну роль Лондона у міжнародній торгівлі золота та синхронізований крок США, Японії і Канади, цей захід буде мати глобальний ефект", - зазначають у комюніке.  

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Британські обмеження на російський імпорт тепер стосується обсягів загальною вартістю близько 16,5 млрд доларів, під персональні санкції потрапили понад 1000 осіб та понад сотня компаній. 

Перед самітом Джонсон застеріг від послаблення підтримки України, наголосивши, що країна зараз захищає не лише власну свободу. 

Теми: санкціїРосіявійна
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