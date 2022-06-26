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Британія, США, Канада і Японія забороняють імпорт російського золота

"Європейська правда"Неділя, 26 червня 2022, 12:25

Британія, Сполучені Штати, Канада і Японія у рамках нових санкцій проти РФ заборонять імпорт золота з Росії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили в комюніке уряду Британії.

У ньому зазначають, що це частина нових обмежень проти Росії за напад на Україну, які мають бути оголошені на саміті Групи семи. 

"Ці заходи напряму вдарять по російських олігархах і "у серце" воєнної машини Путіна", - заявив прем’єр Британії Борис Джонсон.

Зазначається, що золото складає вагому частку російського експорту, у 2021 році Росія заробила на ньому близько 15,5 млрд доларів. 

"Значення золота для російської еліти особливо зросло останнім часом - олігархи квапляться купити злитки, щоб уникнути фінансових наслідків західних санкцій. Лондон є важливим світовим торговельним хабом, і британські санкції… будуть мати великий вплив на спроможність Путіна отримувати гроші. З огляду на центральну роль Лондона у міжнародній торгівлі золота та синхронізований крок США, Японії і Канади, цей захід буде мати глобальний ефект", - зазначають у комюніке.  

Британські обмеження на російський імпорт тепер стосується обсягів загальною вартістю близько 16,5 млрд доларів, під персональні санкції потрапили понад 1000 осіб та понад сотня компаній. 

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Перед самітом Джонсон застеріг від послаблення підтримки України, наголосивши, що країна зараз захищає не лише власну свободу. 

Теми: санкціїРосіявійна
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