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Великобритания, США, Канада и Япония запрещают импорт российского золота

"Европейская правда"Воскресенье, 26 июня 2022, 12:25

Великобритания, Соединенные Штаты, Канада и Япония в рамках новых санкций против РФ запретят импорт золота из России.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в коммюнике правительства Британии.

В нем отмечают, что это часть новых ограничений против России за нападение на Украину, которые должны быть объявлены на саммите Группы семи.

"Эти меры напрямую ударят по российским олигархам и "в сердце" военной машины Путина", - заявил премьер Британии Борис Джонсон.

Отмечается, что золото составляет значительную долю российского экспорта, в 2021 году Россия заработала на нем около 15,5 млрд долларов.

"Значение золота для российской элиты особенно возросло в последнее время - олигархи спешат купить слитки, чтобы смягчить финансовые последствия западных санкций. Лондон является важным мировым торговым хабом, и британские санкции... будут иметь большое влияние на способность Путина получать деньги. Учитывая центральную роль Лондона в международной торговле золота и синхронизированные шаги США, Японии и Канады, эта мера будет иметь глобальный эффект", - отмечают в коммюнике.

Британские ограничения на российский импорт теперь относятся к объемам общей стоимостью около 16,5 млрд долларов, под персональные санкции попали более 1000 лиц и более сотни компаний.

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Перед саммитом Джонсон предостерег от ослабления поддержки Украины, отметив, что страна сейчас защищает не только собственную свободу.

Темы: санкцииРосcиявойна
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