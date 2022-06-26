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Ракета пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС – "Енергоатом"

Олена РощінаНеділя, 26 червня 2022, 13:04
Ракета над Південноукраїнською АЕС, фото “Енергоатома”

Вранці 26 червня російська ракета пролетіла критично низько над Південноукраїнською атомною електростанцією. 

Джерело: "Енергоатом"

Дослівно: "Сьогодні, 26 червня 2022 року, рашисти знову вдалися до ядерного тероризму – о 6:00 ворожа ракета пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС. Проліт зафіксовано на відео.

Ця ракета летіла із півдня на північ України. Ймовірно, її ціллю був Київ, де з самого ранку лунали вибухи".

Деталі: "Енергоатом" вчергове звертає увагу міжнародної спільноти на "факти бездумних дій Росії", яка ставить під загрозу безпеку не лише України, а й усієї Європи. 

"Будь-яке пошкодження діючого енергоблоку матиме дуже серйозні наслідки і може загрожувати світові страшною ядерною катастрофою", – наголошують у держпідприємстві. 

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Теми: війнаенергетикаРосіятероризм
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