Ракета пролетела критически низко над Южноукраинской АЭС – "Энергоатом"
Утром 26 июня российская ракета пролетела критически низко над Южной атомной электростанцией.
Источник: "Энергоатом"
Дословно: "Сегодня, 26 июня 2022 года, рашисты снова прибегли к ядерному терроризму – в 6:00 вражеская ракета пролетела критически низко над Южноукраинской АЭС. Пролет зафиксирован на видео.
Эта ракета летела с юга на север Украины. Вероятно, ее целью был Киев, где с самого утра раздавались взрывы".
Детали: "Энергоатом" в очередной раз обращает внимание международного сообщества на "факты бездумных действий России", которая ставит под угрозу безопасность не только Украины, но и всей Европы.
"Любое повреждение действующего энергоблока будет иметь очень серьезные последствия и может угрожать миру страшной ядерной катастрофой", – подчеркивают в госпредприятии.