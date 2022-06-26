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Ракета пролетела критически низко над Южноукраинской АЭС – "Энергоатом"

Елена РощинаВоскресенье, 26 июня 2022, 13:04
Ракета над Южноукраинской АЭС, фото "Энергоатома"

Утром 26 июня российская ракета пролетела критически низко над Южной атомной электростанцией.

Источник: "Энергоатом"

Дословно: "Сегодня, 26 июня 2022 года, рашисты снова прибегли к ядерному терроризму – в 6:00 вражеская ракета пролетела критически низко над Южноукраинской АЭС. Пролет зафиксирован на видео.

Эта ракета летела с юга на север Украины. Вероятно, ее целью был Киев, где с самого утра раздавались взрывы".

Детали: "Энергоатом" в очередной раз обращает внимание международного сообщества на "факты бездумных действий России", которая ставит под угрозу безопасность не только Украины, но и всей Европы.

"Любое повреждение действующего энергоблока будет иметь очень серьезные последствия и может угрожать миру страшной ядерной катастрофой", – подчеркивают в госпредприятии.

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Темы: войнаэнергетикаРосcиятерроризм
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