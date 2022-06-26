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ЗСУ рознесли HIMARS'ами командний пункт росіян в Ізюмі – ЗМІ

Роман ПетренкоНеділя, 26 червня 2022, 13:20
ЗСУ рознесли HIMARS'ами командний пункт росіян в Ізюмі – ЗМІ
скріншот

ЗМІ оприлюднили відео, як Збройні сили знищили командний пункт росіян, який дислокувався у будівлі школи в Ізюмі.

Джерело: 72 ОМБр Чорних Запорожців, InformNapalm

Деталі: За даними видання, на першому відео видно, як знищили командний пункт 20 армії Західного військового округу ЗС РФ (Воронеж), що дислокувався у будівлі школи в Ізюмі.

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Другий – передовий пункт управління десантних військ ЗС РФ.

Дослівно: "Мінус колона окупантів.

ВІДЕО ДНЯ

Сили спеціальних операцій розгатили колону техніки РФ. Гарна новина, в колоні БУЛО кілька реактивних систем залпового вогню калібру 220 мм "Ураган".

Цей ураган нам вже не зашкодить".

Теми: Збройні силивійназброяРосія
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