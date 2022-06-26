ЗСУ рознесли HIMARS'ами командний пункт росіян в Ізюмі – ЗМІ
Неділя, 26 червня 2022, 13:20
ЗМІ оприлюднили відео, як Збройні сили знищили командний пункт росіян, який дислокувався у будівлі школи в Ізюмі.
Джерело: 72 ОМБр Чорних Запорожців, InformNapalm
Деталі: За даними видання, на першому відео видно, як знищили командний пункт 20 армії Західного військового округу ЗС РФ (Воронеж), що дислокувався у будівлі школи в Ізюмі.
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Другий – передовий пункт управління десантних військ ЗС РФ.
Дослівно: "Мінус колона окупантів.
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