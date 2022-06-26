Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВСУ разнесли HIMARS'ами командный пункт россиян в Изюме – СМИ

Роман ПетренкоВоскресенье, 26 июня 2022, 13:20
ВСУ разнесли HIMARS'ами командный пункт россиян в Изюме – СМИ
скриншот

СМИ обнародовали видео, как Вооруженные силы уничтожили командный пункт россиян, дислоцировавшийся в здании школы в Изюме.

Источник: 72 ОМБр Черных Запорожцев, InformNapalm

Детали: По данным издания, на первом видео видно, как был уничтожен командный пункт 20 армии Западного военного округа ВС РФ (Воронеж), дислоцировавшийся в здании школы в Изюме.

Реклама:

Второй – передовой пункт управления десантных войск ВС РФ.

Дословно: "Минус колонна оккупантов.

ВИДЕО ДНЯ

Силы специальных операций разбили колонну техники РФ. Хорошая новость, в колонне было несколько реактивных систем залпового огня калибра 220 мм "Ураган".

Этот ураган нам уже не повредит".

Темы: Вооруженные силывойнаоружиеРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Вооруженные силы
Артиллерийские системы и минометы: ВСУ приняли на вооружение очередные образцы иностранного оружия
За сутки на фронте произошло 35 боевых столкновений – Генштаб
В центре Киева родственники пропавших и пленных вышли на акцию
Последние новости
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
Все новости...
Реклама: