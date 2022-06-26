ВСУ разнесли HIMARS'ами командный пункт россиян в Изюме – СМИ
Воскресенье, 26 июня 2022, 13:20
СМИ обнародовали видео, как Вооруженные силы уничтожили командный пункт россиян, дислоцировавшийся в здании школы в Изюме.
Источник: 72 ОМБр Черных Запорожцев, InformNapalm
Детали: По данным издания, на первом видео видно, как был уничтожен командный пункт 20 армии Западного военного округа ВС РФ (Воронеж), дислоцировавшийся в здании школы в Изюме.
Второй – передовой пункт управления десантных войск ВС РФ.
Дословно: "Минус колонна оккупантов.
Силы специальных операций разбили колонну техники РФ. Хорошая новость, в колонне было несколько реактивных систем залпового огня калибра 220 мм "Ураган".
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Этот ураган нам уже не повредит".