ВСУ разнесли HIMARS'ами командный пункт россиян в Изюме – СМИ

СМИ обнародовали видео, как Вооруженные силы уничтожили командный пункт россиян, дислоцировавшийся в здании школы в Изюме.

Источник: 72 ОМБр Черных Запорожцев, InformNapalm

Детали: По данным издания, на первом видео видно, как был уничтожен командный пункт 20 армии Западного военного округа ВС РФ (Воронеж), дислоцировавшийся в здании школы в Изюме.

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Второй – передовой пункт управления десантных войск ВС РФ.

Дословно: "Минус колонна оккупантов.

ВИДЕО ДНЯ

Силы специальных операций разбили колонну техники РФ. Хорошая новость, в колонне было несколько реактивных систем залпового огня калибра 220 мм "Ураган".

Этот ураган нам уже не повредит".