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ГУР: Росія збільшує військову присутність у Білорусі

Олена РощінаНеділя, 26 червня 2022, 13:22
ГУР: Росія збільшує військову присутність у Білорусі
Ілюстрація ГУР

Військова розвідка України заявляє, що Російська Федерація знову збільшує свою військову присутність у Республіці Білорусь, зокрема – військової авіації.

Джерело: Головне управління розвідки Міністерство оборони України

Дослівно: "Керівництво установ та організацій Гомельської області попереджені про ймовірність повернення підрозділів ЗС РФ. 

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Одночасно росіяни планують нарощування чисельності оперативно-тактичної авіації на території Білорусі. Офіційно – для проведення спільного патрулювання повітряного простору в рамках спільного навчально-бойового центру підготовки авіаційних підрозділів та підрозділів ППО.

Для цього запланований переліт 10 літаків на аеродром Барановичі".

Деталі: Також із 22 червня на території Гомельської області Білорусі тривають мобілізаційні навчання. 

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Натомість не проводяться анонсовані раніше у білоруських ЗМІ заняття з бойової підготовки з резервістами.

"Самих резервістів наразі використовують для проведення господарських робіт", – повідомляє ГУР.

Теми: РосіяБілорусьвійнарозвідка
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