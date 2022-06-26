Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ГУР: Росія збільшує військову присутність у Білорусі

Олена РощінаНеділя, 26 червня 2022, 13:22
Ілюстрація ГУР

Військова розвідка України заявляє, що Російська Федерація знову збільшує свою військову присутність у Республіці Білорусь, зокрема – військової авіації.

Джерело: Головне управління розвідки Міністерство оборони України

Дослівно: "Керівництво установ та організацій Гомельської області попереджені про ймовірність повернення підрозділів ЗС РФ. 

Одночасно росіяни планують нарощування чисельності оперативно-тактичної авіації на території Білорусі. Офіційно – для проведення спільного патрулювання повітряного простору в рамках спільного навчально-бойового центру підготовки авіаційних підрозділів та підрозділів ППО.

Для цього запланований переліт 10 літаків на аеродром Барановичі".

Деталі: Також із 22 червня на території Гомельської області Білорусі тривають мобілізаційні навчання. 

Натомість не проводяться анонсовані раніше у білоруських ЗМІ заняття з бойової підготовки з резервістами.

ВІДЕО ДНЯ

"Самих резервістів наразі використовують для проведення господарських робіт", – повідомляє ГУР.

Теми: РосіяБілорусьвійнарозвідка
Головне сьогодні

Білорусь втягують у війну, в Кремлі вже все вирішили – Зеленський

Україна попросила Швейцарію про консульську підтримку українців у Росії

G7 обіцяє безстроково підтримувати Україну у війні з РФ – ЗМІ

Путін уперше з початку вторгнення в Україну збирається за кордон – росЗМІ

відеоКількість постраждалих від ракетного удару по Києву зросла

відеоРакета пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС – "Енергоатом"

Усі новини...
Росія
"Варварство", "свідома ескалація" і "сигнал лідерам G7": західні політики про обстріли Києва
Bloomberg: Росія може ось-ось потрапити в дефолт
"Треба більше санкцій і більше зброї": Кулеба до лідерів G7 після ракетних ударів по Києву
Останні новини
00:25
Лідери країн G7 стурбовані глобальною економічною кризою – Шольц
23:48
фотоЧерез повінь у Сімферополі обвалилася частина мосту через річку Салгир
23:41
По Сумщині випустили понад 150 снарядів і мін: є загиблий і поранений
23:04
ВІДЕОУкраїна має домовленості з партнерами щодо ППО, але треба швидше – Зеленський
23:03
Білорусь втягують у війну, в Кремлі вже все вирішили – Зеленський
22:32
Донеччина: Росія вбила ще одного мешканця й поранила 8
22:31
ФОТОУкраїнський спецназ виконує диверсії глибоко в російському тилу – The Times
22:16
Україна попросила Швейцарію про консульську підтримку українців у Росії
22:06
Харківщина: росіяни обстріляли Чугуївську громаду, є загиблі й поранений
21:45
Французькі ЗМІ розповіли деталі дзвінка Макрона й Путіна перед вторгненням РФ
Усі новини...