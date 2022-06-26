ГУР: Росія збільшує військову присутність у Білорусі
Військова розвідка України заявляє, що Російська Федерація знову збільшує свою військову присутність у Республіці Білорусь, зокрема – військової авіації.
Джерело: Головне управління розвідки Міністерство оборони України
Дослівно: "Керівництво установ та організацій Гомельської області попереджені про ймовірність повернення підрозділів ЗС РФ.
Одночасно росіяни планують нарощування чисельності оперативно-тактичної авіації на території Білорусі. Офіційно – для проведення спільного патрулювання повітряного простору в рамках спільного навчально-бойового центру підготовки авіаційних підрозділів та підрозділів ППО.
Для цього запланований переліт 10 літаків на аеродром Барановичі".
Деталі: Також із 22 червня на території Гомельської області Білорусі тривають мобілізаційні навчання.
Натомість не проводяться анонсовані раніше у білоруських ЗМІ заняття з бойової підготовки з резервістами.
"Самих резервістів наразі використовують для проведення господарських робіт", – повідомляє ГУР.