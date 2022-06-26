Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ГУР: Россия увеличивает военное присутствие в Беларуси

Елена РощинаВоскресенье, 26 июня 2022, 13:22
Иллюстрация ГУР

Военная разведка Украины заявляет, что Российская Федерация снова увеличивает свое военное присутствие в Республике Беларусь, в частности – военной авиации.

Источник: Главное управление разведки Министерство обороны Украины

Дословно: "Руководство учреждений и организаций Гомельской области предупреждено о вероятности возвращения подразделений ВС РФ.

Одновременно россияне планируют наращивание численности оперативно-тактической авиации на территории Белоруссии. Официально для проведения совместного патрулирования воздушного пространства в рамках совместного учебно-боевого центра подготовки авиационных подразделений и подразделений ПВО.

Для этого запланирован перелет 10 самолетов на аэродром Барановичи".

Детали: Также с 22 июня на территории Гомельской области Беларуси продолжаются мобилизационные учения.

В то же время не проводятся анонсированные ранее в белорусских СМИ занятия по боевой подготовке с резервистами.

ВИДЕО ДНЯ

"Самих резервистов сейчас используют для проведения хозяйственных работ", –сообщает ГУР.

Темы: РосcияБеларусьвойнаразведка
Главное сегодня

Россия сменила ответственного за войну в Украине и продолжает "тайную мобилизацию" – ISW

ВСУ в Херсонской области с воздуха ударили по скоплению живой силы и техники врага

Беларусь втягивают в войну, в Кремле уже все решили – Зеленский

Украина попросила Швейцарию о консульской поддержке украинцев в России

G7 обещает бессрочно поддерживать Украину в войне с РФ – СМИ

Путин впервые с начала вторжения в Украину собирается за границу – росСМИ

Все новости...
Росcия
"Варварство", "сознательная эскалация" и "сигнал лидерам G7": западные политики об обстрелах Киева
Bloomberg: Россия может вот-вот попасть в дефолт
"Нужно больше санкций и больше оружия": Кулеба к лидерам G7 после ракетных ударов по Киеву
Последние новости
03:58
Враг нанес ракетный удар по Одесской области, среди пострадавших – ребенок
03:24
Штаты планируют приобрести для Украины системы ПРО средней и большой дальности – СМИ
02:45
Россия сменила ответственного за войну в Украине и продолжает "тайную мобилизацию" – ISW
01:48
ВСУ в Херсонской области с воздуха ударили по скоплению живой силы и техники врага
01:22
G7 привлечет $600 млрд на инфраструктурное партнерство – Байден
00:25
Лидеры стран G7 обеспокоены глобальным экономическим кризисом – Шольц
23:48
фотоИз-за наводнения в Симферополе обрушилась часть моста через реку Салгир
23:41
По Сумщине выпустили более 150 снарядов и мин: есть погибший и раненый
23:04
ВИДЕОУ Украины есть договоренности с партнерами по ПВО, но надо быстрее – Зеленский
23:03
Беларусь втягивают в войну, в Кремле уже все решили – Зеленский
Все новости...