ГУР: Россия увеличивает военное присутствие в Беларуси

Военная разведка Украины заявляет, что Российская Федерация снова увеличивает свое военное присутствие в Республике Беларусь, в частности – военной авиации.

Источник: Главное управление разведки Министерство обороны Украины

Дословно: "Руководство учреждений и организаций Гомельской области предупреждено о вероятности возвращения подразделений ВС РФ.

Одновременно россияне планируют наращивание численности оперативно-тактической авиации на территории Белоруссии. Официально для проведения совместного патрулирования воздушного пространства в рамках совместного учебно-боевого центра подготовки авиационных подразделений и подразделений ПВО.

Для этого запланирован перелет 10 самолетов на аэродром Барановичи".

Детали: Также с 22 июня на территории Гомельской области Беларуси продолжаются мобилизационные учения.

В то же время не проводятся анонсированные ранее в белорусских СМИ занятия по боевой подготовке с резервистами.

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"Самих резервистов сейчас используют для проведения хозяйственных работ", –сообщает ГУР.