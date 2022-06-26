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Байден закликав до єдності у G7 і НАТО на тлі війни Росії проти України

"Європейська правда"Неділя, 26 червня 2022, 13:38

Президент США Джо Байден наголосив на необхідності зберігати єдність партнерів у Групі семи та НАТО перед викликами, створеними війною РФ проти України, зауваживши, що президент РФ Владімір Путін сподівається на протилежне.

Про це він сказав перед зустріччю з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, пише "Європейська правда" з посиланням на AFP.

"Нам потрібно триматися разом", - заявив президент США.

Він зазначив, що Путін сподівається, що рано чи пізно між союзниками у НАТО і G7 почнеться розкол. "Але цього не сталося - і не станеться", - наголосив Байден.

Він відзначив Німеччину як дуже близького союзника та її вагому роль у Європі. 

Як повідомлялося, прем’єр Британії Борис Джонсон перед самітом застеріг від послаблення підтримки України, наголосивши, що країна зараз захищає не лише власну свободу. 

Нагадаємо, Британія, США, Канада і Японія анонсували заборону на імпорт золота з Росії.

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Теми: G7НАТОУкраїнаБайден
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