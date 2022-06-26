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Байден призвал к единству в G7 и НАТО на фоне войны Ррссии против Украины

"Европейская правда"Воскресенье, 26 июня 2022, 13:38

Президент США Джо Байден призвал сохранять единство партнеров в Группе семи и НАТО перед вызовами, созданными войной РФ против Украины, отметив, что президент РФ Владимир Путин надеется на обратное.

Об этом он сказал перед встречей с канцлером Германии Олафом Шольцом, пишет "Европейская правда", со ссылкой на AFP.

"Нам нужно держаться вместе", – заявил президент США.

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Он отметил, что Путин надеется, что рано или поздно между союзниками в НАТО и G7 начнется раскол. "Но этого не произошло – и не произойдет", – подчеркнул Байден.

Он отметил Германию как очень близкого союзника и её весомую роль в Европе.

Как сообщалось, премьер Британии Борис Джонсон перед саммитом предостерег от ослабления поддержки Украины, отметив, что страна сейчас защищает не только собственную свободу.

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Напомним, Великобритания, США, Канада и Япония анонсировали запрет на импорт золота из России.

Темы: G7НАТОУкраинаБайден
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