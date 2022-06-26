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У Маріуполі озвучили плани на порт, техніку перекидають на захід – радник мера 

Олена РощінаНеділя, 26 червня 2022, 14:16

Росіяни планують розмістити в порту Маріуполя сховище палива для військових потреб, через окуповане місто уже кілька днів йдуть колони російської військової техніки в західному напрямку.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram

Пряма мова: "Плани окупантів щодо Маріуполя озвучено після проведення візиту-інвентаризації нового де-факто гауляйтера окупованої Донецької області (Віталія) Хоценка.

Приоритет - порт. У Маріупольському порту буде розміщено основне сховище палива для військових потреб. За використання залізниці це значно скоротить логістику для окупантів до лінії фронту. 

Також окупаційна адміністрація міста та порту отримали завдання в першу декаду липня забезпечити повноцінне відновлення порту. Загальна логістика: з Маріуполя – металобрухт, зерно та вугілля, у Маріуполь – паливо, військова техніка та БК в першу чергу". 

Деталі: Андрющенко наголосив, що для забезпечення режиму охорони порту окупанти заселили всю першу лінію приватних будинків у районі пляжу Піщаний, що примикає до порту, виключно військовими.

При цьому відновлення будівель, за даними радника законного мера, не буде. 

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"Будинки біля ринку Азовський – для робітників військово-транспортної бази, гуртожиток в районі АС-2 – для безхатьків. Загалом на 5 тисяч місць. По всіх інших відповідь – до зими дорога в Росію відкрита", – додав Андрющенко.

Тим часом, за його словами, четвертий день поспіль крізь Маріуполь у західному напрямку рухаються великі колони військової техніки. 

У місті залишається обмежений військовий корпус здебільшого для охорони потенційних військових об’єктів (порт, заводи, залізниця). 

"Настрої окупантів "переможними" не назвати. Покинути вже насиджене місце біля моря заради фронту – не найкраща перспектива", – зазначає Андрющенко. 

Теми: МаріупольокупаціявійнаРосія
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