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В Мариуполе озвучили планы на порт, технику перебрасывают на запад – советник мэра

Елена РощинаВоскресенье, 26 июня 2022, 14:16

Россияне планируют разместить в порту Мариуполя хранилище топлива для военных нужд, через оккупированный город уже несколько дней идут колонны российской военной техники в западном направлении.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь: "Планы оккупантов в отношении Мариуполя озвучены после проведения визита-инвентаризации нового де-факто гауляйтера оккупированной Донецкой области (Виталия) Хотенко.

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Приоритет – порт. В Мариупольском порту будет размещено основное хранилище топлива для военных нужд. При использовании железной дороги это значительно сократит логистику для оккупантов до линии фронта.

Также оккупационная администрация города и порта получила задачу в первую декаду июля обеспечить полноценное восстановление порта. Общая логистика: из Мариуполя – металлолом, зерно и уголь, в Мариуполь – топливо, военная техника и БК в первую очередь".

Детали: Андрющенко подчеркнул, что для обеспечения режима охраны порта оккупанты заселили всю первую линию частных домов в районе пляжа Песчаный, который примыкает к порту, исключительно военными.

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При этом восстановления зданий, по данным советника законного мэра, не будет.

"Дома у рынка Азовский – для рабочих военно-транспортной базы, общежитие в районе АС-2 – для бездомных. В общей сложности на 5 тысяч мест. По всем остальным ответ – до зимы дорога в Россию открыта", – добавил Андрющенко.

Между тем, по его словам, четвертый день подряд через Мариуполь в западном направлении двигаются большие колонны военной техники.

В городе остается ограниченный военный корпус в основном для охраны потенциальных военных объектов (порт, заводы, железная дорога).

"Настроения оккупантов "победными" не назвать. Оставить уже насиженное место у моря ради фронта – не лучшая перспектива", – отмечает Андрющенко.

Темы: МариупольоккупациявойнаРосcия
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