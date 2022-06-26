Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Мариуполе озвучили планы на порт, технику перебрасывают на запад – советник мэра

Елена РощинаВоскресенье, 26 июня 2022, 14:16

Россияне планируют разместить в порту Мариуполя хранилище топлива для военных нужд, через оккупированный город уже несколько дней идут колонны российской военной техники в западном направлении.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь: "Планы оккупантов в отношении Мариуполя озвучены после проведения визита-инвентаризации нового де-факто гауляйтера оккупированной Донецкой области (Виталия) Хотенко.

Приоритет – порт. В Мариупольском порту будет размещено основное хранилище топлива для военных нужд. При использовании железной дороги это значительно сократит логистику для оккупантов до линии фронта.

Также оккупационная администрация города и порта получила задачу в первую декаду июля обеспечить полноценное восстановление порта. Общая логистика: из Мариуполя – металлолом, зерно и уголь, в Мариуполь – топливо, военная техника и БК в первую очередь".

Детали: Андрющенко подчеркнул, что для обеспечения режима охраны порта оккупанты заселили всю первую линию частных домов в районе пляжа Песчаный, который примыкает к порту, исключительно военными.

При этом восстановления зданий, по данным советника законного мэра, не будет.

ВИДЕО ДНЯ

"Дома у рынка Азовский – для рабочих военно-транспортной базы, общежитие в районе АС-2 – для бездомных. В общей сложности на 5 тысяч мест. По всем остальным ответ – до зимы дорога в Россию открыта", – добавил Андрющенко.

Между тем, по его словам, четвертый день подряд через Мариуполь в западном направлении двигаются большие колонны военной техники.

В городе остается ограниченный военный корпус в основном для охраны потенциальных военных объектов (порт, заводы, железная дорога).

"Настроения оккупантов "победными" не назвать. Оставить уже насиженное место у моря ради фронта – не лучшая перспектива", – отмечает Андрющенко.

Темы: МариупольоккупациявойнаРосcия
Главное сегодня

На трех направлениях ВСУ заставили врага отступить – сводка

ВСУ в Херсонской области с воздуха ударили по скоплению живой силы и техники врага

Беларусь втягивают в войну, в Кремле уже все решили – Зеленский

Украина попросила Швейцарию о консульской поддержке украинцев в России

G7 обещает бессрочно поддерживать Украину в войне с РФ – СМИ

Путин впервые с начала вторжения в Украину собирается за границу – росСМИ

Все новости...
Мариуполь
Мариуполь: Оккупанты сожгли все книги из библиотеки храма Петра Могилы, в частности уникальные
Оккупанты частично позволили выезжать из Мариуполя в сторону Запорожья – советник мэра
Мариуполь: коллаборантам поручили возобновить работу церквей и молиться о военных РФ
Последние новости
07:30
В Турции верят, что "зерновой коридор" заработает через месяц в случае согласия
07:23
Беларусь отправила России до 20 вагонов боеприпасов – Генштаб
07:07
На трех направлениях ВСУ заставили врага отступить – сводка
06:53
Япония расширяет санкции против России
06:20
Россия попала в дефолт по внешнему долгу – Bloomberg
05:48
УЗ назначила эвакуационный поезд на 27 июня
04:50
видеоВ Колумбии во время корриды обрушилась трибуна стадиона, есть погибшие
03:58
Враг нанес ракетный удар по Одесской области, среди пострадавших – ребенок
03:24
Штаты планируют приобрести для Украины системы ПРО средней и большой дальности – СМИ
02:45
Россия сменила ответственного за войну в Украине и продолжает "тайную мобилизацию" – ISW
Все новости...