Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В ніч на неділю ворог 7 разів обстріляв Чернігівщину й Сумщину: є потерпілий

Валентина РоманенкоНеділя, 26 червня 2022, 14:18
фото ДПСУ

За даними прикордонників, в ніч на 26 червня росіяни 7 разів обстріляли Чернігівщину та Сумщину.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Ворог вів вогонь з мінометів та ствольної артилерії по прикордонню Новгород-Сіверської, Семенівської та Сновської громад на Чернігівщині та по населених пунктах Середино-Будської, Глухівської та Юнакіївської громад на Сумщині.

Дослівно: "Внаслідок обстрілу пошкоджено одне із сільськогосподарських підприємств Семенівського району. Внаслідок вибухів на підприємстві сталася пожежа та пошкоджено сільгосптехніку.

Серед постраждалих 1 мешканець з прикордонних сіл Юнакііївської громади".

Оновлено: Прикордонники оприлюднили наслідки обстрілу агропідприємства на Чернігівщині

На фото зруйноване сховище з зерном та пошкоджена сільгосптехніка.

ВІДЕО ДНЯ

Ангари та техніка аграріїв також зазнали руйнування як від влучання осколків, так і від спричиненої розривами пожежі.

Теми: Сумська областьЧернігівська областьвійна
Головне сьогодні

Білорусь втягують у війну, в Кремлі вже все вирішили – Зеленський

Україна попросила Швейцарію про консульську підтримку українців у Росії

G7 обіцяє безстроково підтримувати Україну у війні з РФ – ЗМІ

Путін уперше з початку вторгнення в Україну збирається за кордон – росЗМІ

відеоКількість постраждалих від ракетного удару по Києву зросла

відеоРакета пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС – "Енергоатом"

Усі новини...
Сумська область
Росіяни обстрілювали з мінометів громади Сумщини: 24 вибухи
Російські вертольоти вдарили ракетами по прикордонню Сумщини
Росіяни ввечері накрили мінометним вогнем громаду на Сумщині – ОВА
Останні новини
00:25
Лідери країн G7 стурбовані глобальною економічною кризою – Шольц
23:48
фотоЧерез повінь у Сімферополі обвалилася частина мосту через річку Салгир
23:41
По Сумщині випустили понад 150 снарядів і мін: є загиблий і поранений
23:04
ВІДЕОУкраїна має домовленості з партнерами щодо ППО, але треба швидше – Зеленський
23:03
Білорусь втягують у війну, в Кремлі вже все вирішили – Зеленський
22:32
Донеччина: Росія вбила ще одного мешканця й поранила 8
22:31
ФОТОУкраїнський спецназ виконує диверсії глибоко в російському тилу – The Times
22:16
Україна попросила Швейцарію про консульську підтримку українців у Росії
22:06
Харківщина: росіяни обстріляли Чугуївську громаду, є загиблі й поранений
21:45
Французькі ЗМІ розповіли деталі дзвінка Макрона й Путіна перед вторгненням РФ
Усі новини...