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В ніч на неділю ворог 7 разів обстріляв Чернігівщину й Сумщину: є потерпілий

Валентина РоманенкоНеділя, 26 червня 2022, 14:18
В ніч на неділю ворог 7 разів обстріляв Чернігівщину й Сумщину: є потерпілий
фото ДПСУ

За даними прикордонників, в ніч на 26 червня росіяни 7 разів обстріляли Чернігівщину та Сумщину.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Ворог вів вогонь з мінометів та ствольної артилерії по прикордонню Новгород-Сіверської, Семенівської та Сновської громад на Чернігівщині та по населених пунктах Середино-Будської, Глухівської та Юнакіївської громад на Сумщині.

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Дослівно: "Внаслідок обстрілу пошкоджено одне із сільськогосподарських підприємств Семенівського району. Внаслідок вибухів на підприємстві сталася пожежа та пошкоджено сільгосптехніку.

Серед постраждалих 1 мешканець з прикордонних сіл Юнакііївської громади".

Оновлено: Прикордонники оприлюднили наслідки обстрілу агропідприємства на Чернігівщині

ВІДЕО ДНЯ

На фото зруйноване сховище з зерном та пошкоджена сільгосптехніка.

Ангари та техніка аграріїв також зазнали руйнування як від влучання осколків, так і від спричиненої розривами пожежі.

Теми: Сумська областьЧернігівська областьвійна
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