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В ночь на воскресенье враг 7 раз обстрелял Черниговщину и Сумщину: есть потерпевший

Валентина РоманенкоВоскресенье, 26 июня 2022, 14:18
фото ГПСУ

По данным пограничников, в ночь на 26 июня россияне 7 раз обстреляли Черниговщину и Сумскую область.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Враг вел огонь из минометов и ствольной артиллерии по приграничье Новгород-Северской, Семеновской и Сновской общин на Черниговщине и по населенным пунктам Середино-Будской, Глуховской и Юнакиевской общин Сумской области.

Дословно: "В результате обстрела повреждено одно из сельскохозяйственных предприятий Семеновского района. В результате взрывов на предприятии произошел пожар и повреждена сельхозтехника.

Среди пострадавших один житель из пограничных сел Юнакиевской общины".

Обновлено: Пограничники обнародовали последствия обстрела агропредприятия на Черниговщине.

На фото разрушенные хранилища с зерном и поврежденная сельхозтехника.

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Ангары и техника аграриев также были разрушены как от попадания осколков, так и от вызванного разрывами пожара.

Темы: Сумская областьЧерниговская областьвойна
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