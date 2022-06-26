Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В ночь на воскресенье враг 7 раз обстрелял Черниговщину и Сумщину: есть потерпевший

Валентина РоманенкоВоскресенье, 26 июня 2022, 14:18
В ночь на воскресенье враг 7 раз обстрелял Черниговщину и Сумщину: есть потерпевший
фото ГПСУ

По данным пограничников, в ночь на 26 июня россияне 7 раз обстреляли Черниговщину и Сумскую область.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Враг вел огонь из минометов и ствольной артиллерии по приграничье Новгород-Северской, Семеновской и Сновской общин на Черниговщине и по населенным пунктам Середино-Будской, Глуховской и Юнакиевской общин Сумской области.

Реклама:

Дословно: "В результате обстрела повреждено одно из сельскохозяйственных предприятий Семеновского района. В результате взрывов на предприятии произошел пожар и повреждена сельхозтехника.

Среди пострадавших один житель из пограничных сел Юнакиевской общины".

Обновлено: Пограничники обнародовали последствия обстрела агропредприятия на Черниговщине.

ВИДЕО ДНЯ

На фото разрушенные хранилища с зерном и поврежденная сельхозтехника.

Ангары и техника аграриев также были разрушены как от попадания осколков, так и от вызванного разрывами пожара.

Темы: Сумская областьЧерниговская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Сумская область
Россияне били по Сумщине, сбрасывали мины: двое раненых
По Кривому Рогу россияне вероятно ударили "Искандером К" – Воздушные силы
В Сумах оккупанты разрушили частный дом
Последние новости
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
Все новости...
Реклама: