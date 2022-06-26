В ночь на воскресенье враг 7 раз обстрелял Черниговщину и Сумщину: есть потерпевший

По данным пограничников, в ночь на 26 июня россияне 7 раз обстреляли Черниговщину и Сумскую область.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Враг вел огонь из минометов и ствольной артиллерии по приграничье Новгород-Северской, Семеновской и Сновской общин на Черниговщине и по населенным пунктам Середино-Будской, Глуховской и Юнакиевской общин Сумской области.

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Дословно: "В результате обстрела повреждено одно из сельскохозяйственных предприятий Семеновского района. В результате взрывов на предприятии произошел пожар и повреждена сельхозтехника.

Среди пострадавших один житель из пограничных сел Юнакиевской общины".

Обновлено: Пограничники обнародовали последствия обстрела агропредприятия на Черниговщине.

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На фото разрушенные хранилища с зерном и поврежденная сельхозтехника.

Ангары и техника аграриев также были разрушены как от попадания осколков, так и от вызванного разрывами пожара.