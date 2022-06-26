Джонсон і Макрон обговорили подальшу підтримку України і шанс на перелом у війні

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон та президент Франції Еммануель Макрон обговорили подальшу підтримку України на полях саміту G7.

Про це повідомляє The Guardian, цитуючи речника Даунінг-Стріт, пише "Європейська правда".

У Джонсона повідомили, що лідери домовилися й далі надавати підтримку Україні в її опорі російській агресії.

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"Вони погодилися, що зараз критично важливий момент для подальшого ходу конфлікту і є можливість для перелому у війні… Лідер наголосили на необхідності підтримувати Україну, щоб посилити її позиції і на полі бою, і у будь-яких майбутніх переговорах", - розповів речник.

Він додав, що Макрон висловив подяку Джонсону за військову підтримку, яку Британія надає Україні, і лідери "домовилися активізувати цю роботу".

Як інформує AFP, також цитуючи речника прем’єра, Джонсон на зустрічі з Макроном застерігав від згоди на врегулювання ситуації дипломатичним шляхом вже зараз, оскільки це призведе лише до тривалої нестабільності і зіграє на руку Росії.

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Перед самітом Джонсон застеріг від послаблення підтримки України, наголосивши, що країна зараз захищає не лише власну свободу.