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Джонсон и Макрон обсудили дальнейшую поддержку Украины и шанс на перелом в войне

"Европейская правда"Воскресенье, 26 июня 2022, 14:50

Премьер-министр Британии Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили дальнейшую поддержку Украины на полях саммита G7.

Об этом сообщает The Guardian, цитируя спикера Даунинг-Стрит, пишет "Европейская правда".

У Джонсона сообщили, что лидеры договорились и дальше оказывать поддержку Украине в её сопротивлении российской агрессии.

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"Они согласились, что сейчас критически важный момент для дальнейшего хода конфликта и есть шанс для перелома в войне… Лидеры подчеркнула необходимость поддерживать Украину, чтобы усилить её позиции и на поле боя, и в любых будущих переговорах", - рассказал спикер.

Он добавил, что Макрон поблагодарил Джонсона за военную поддержку, которую Британия оказывает Украине, и лидеры "договорились активизировать эту работу".

Как информирует AFP, также цитируя пресс-секретаря премьера, Джонсон на встрече с Макроном предостерег от согласия на урегулирование ситуации дипломатическим путем уже сейчас, поскольку это приведет лишь к длительной нестабильности и сыграет на руку России.

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Перед саммитом Джонсон предостерег от ослабления поддержки Украины, отметив, что страна сейчас защищает не только собственную свободу.

Темы: G7Борис ДжонсонМакронвойна
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