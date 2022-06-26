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Росіяни обстріляли Дніпропетровщину з "Градів" - двоє поранених

Роман ПетренкоНеділя, 26 червня 2022, 15:57
фото з вікіпедії

Голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко повідомив, що двоє людей поранені внаслідок обстрілів російської артилерії.

Джерело: Резніченко у Telegram

Пряма мова Резніченка: "Ворог кілька годин тримав під прицілом Зеленодольську громаду.

Тричі ударив з "Градів" та ствольної артилерії по людях і житлу.

У Зеленодольську двоє поранених - чоловік та жінка. Їм надали медичну допомогу".

Деталі: За його словами, у місті є руйнування багатоповерхівок. Пошкоджені будинок культури та пошта.

Теми: Дніпропетровська областьобстрілвійна
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