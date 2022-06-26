Росіяни обстріляли Дніпропетровщину з "Градів" - двоє поранених
Неділя, 26 червня 2022, 15:57
Голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко повідомив, що двоє людей поранені внаслідок обстрілів російської артилерії.
Джерело: Резніченко у Telegram
Пряма мова Резніченка: "Ворог кілька годин тримав під прицілом Зеленодольську громаду.
Тричі ударив з "Градів" та ствольної артилерії по людях і житлу.
У Зеленодольську двоє поранених - чоловік та жінка. Їм надали медичну допомогу".
Деталі: За його словами, у місті є руйнування багатоповерхівок. Пошкоджені будинок культури та пошта.