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Россияне обстреляли Днепропетровщину из "Градов" – двое раненых

Роман ПетренкоВоскресенье, 26 июня 2022, 15:57
фото с википедии

Глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко сообщил, что два человека ранены в результате обстрелов российской артиллерии.

Источник: Резниченко в Telegram

Прямая речь Резниченко: "Враг несколько часов держал под прицелом Зеленодольскую громаду.

Трижды ударил из "Градов" и ствольной артиллерии по людям и жилью.

В Зеленодольске двое раненых – мужчина и женщина. Им оказали медицинскую помощь".

Детали: По его словам, в городе есть разрушение многоэтажек. Повреждены дом культуры и почты.

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Темы: Днепропетровская областьобстрелвойна
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