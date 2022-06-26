Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне обстреляли Днепропетровщину из "Градов" – двое раненых

Роман ПетренкоВоскресенье, 26 июня 2022, 15:57
Россияне обстреляли Днепропетровщину из Градов – двое раненых
фото с википедии

Глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко сообщил, что два человека ранены в результате обстрелов российской артиллерии.

Источник: Резниченко в Telegram

Прямая речь Резниченко: "Враг несколько часов держал под прицелом Зеленодольскую громаду.

Реклама:

Трижды ударил из "Градов" и ствольной артиллерии по людям и жилью.

В Зеленодольске двое раненых – мужчина и женщина. Им оказали медицинскую помощь".

Детали: По его словам, в городе есть разрушение многоэтажек. Повреждены дом культуры и почты.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: Днепропетровская областьобстрелвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Днепропетровская область
4 человека пострадали в Днепропетровской области от российского дрона
В результате вражеской атаки на Днепропетровщине горело агропредприятие
Защитники сбили ночью над Днепропетровской областью ракету и беспилотник
Последние новости
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
Все новости...
Реклама: