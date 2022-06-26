Россияне обстреляли Днепропетровщину из "Градов" – двое раненых
Воскресенье, 26 июня 2022, 15:57
Глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко сообщил, что два человека ранены в результате обстрелов российской артиллерии.
Источник: Резниченко в Telegram
Прямая речь Резниченко: "Враг несколько часов держал под прицелом Зеленодольскую громаду.
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Трижды ударил из "Градов" и ствольной артиллерии по людям и жилью.
В Зеленодольске двое раненых – мужчина и женщина. Им оказали медицинскую помощь".
Детали: По его словам, в городе есть разрушение многоэтажек. Повреждены дом культуры и почты.
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