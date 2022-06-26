Россияне обстреляли Днепропетровщину из "Градов" – двое раненых

Глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко сообщил, что два человека ранены в результате обстрелов российской артиллерии.

Источник: Резниченко в Telegram

Прямая речь Резниченко: "Враг несколько часов держал под прицелом Зеленодольскую громаду.

Трижды ударил из "Градов" и ствольной артиллерии по людям и жилью.

В Зеленодольске двое раненых – мужчина и женщина. Им оказали медицинскую помощь".

Детали: По его словам, в городе есть разрушение многоэтажек. Повреждены дом культуры и почты.