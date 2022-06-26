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Джонсон хоче запросити Зеленського до Великої Британії

"Європейська правда"Неділя, 26 червня 2022, 16:06
Володимир Зеленський і Борис Джонсон у Києві, фото ОП

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що розглядає можливість запрошення президента України Володимира Зеленського до своєї держави з офіційним візитом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PA Media.

"Якщо він (Зеленський) матиме змогу і вважатиме за необхідне можливість поїхати за межі України, то Велика Британія, очевидно, матиме за честь прийняти його", – сказав Джонсон журналістам на саміті "Великої сімки" в неділю.

Британський прем’єр також зазначив, що "Володимир Зеленський здійснив неймовірну роботу, очолюючи свою країну та світову громадську думку в цей жахливий час".

Раніше джерела видання The Sunday Times повідомили, що уряд Британії розглядає можливість організації візиту Зеленського до країни, включно із зустріччю з королевою Єлизаветою ІІ.

Крім того, Консервативна партія також хоче, щоб президент України звернувся до них через відеозв’язок на конференції в жовтні.

Нагадаємо, сам Борис Джонсон двічі відвідував Україну з неоголошеними візитами у квітні та червні.

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Як відомо, у Німеччині в неділю почався саміт лідерів Групи семи. На зустріч у замку Ельмау в баварських Альпах прибули лідери США, Канади, Німеччини, Франції, Британії, Італії та Японії.

Перед самітом Джонсон застеріг від послаблення підтримки України, наголосивши, що країна зараз захищає не лише власну свободу.

Крім того, прем'єр Британії спільно з французьким президентом Емманюелем Макроном бачать підстави для досягнення перелому у війні в Україні.

Теми: Велика БританіяЗеленський
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