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Джонсон хочет пригласить Зеленского в Великобританию

"Европейская правда"Воскресенье, 26 июня 2022, 16:06
Джонсон хочет пригласить Зеленского в Великобританию
Владимир Зеленский и Борис Джонсон в Киеве, фото ОП

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что рассматривает возможность приглашения президента Украины Владимира Зеленского в свое государство с официальным визитом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PA Media.

"Если он (Зеленский) сможет и сочтет необходимым возможность уехать за пределы Украины, то Великобритании, очевидно, будет за честь принять его", – сказал Джонсон журналистам на саммите "Большой семерки" в воскресенье.

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Британский премьер также отметил, что "Владимир Зеленский проделал невероятную работу, возглавляя свою страну и мировое общественное мнение в это ужасное время".

Ранее источники издания The Sunday Times сообщили, что правительство Британии рассматривает возможность организации визита Зеленского в страну, включая встречу с королевой Елизаветой II.

Кроме того, Консервативная партия также хочет, чтобы президент Украины обратился к ним из-за видеосвязи на конференции в октябре.

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Напомним, сам Борис Джонсон дважды посещал Украину с необъявленными визитами в апреле и июне.

Как известно, в Германии в воскресенье начался саммит лидеров Группы семи. На встречу в замке Эльмау в баварских Альпах прибыли лидеры США, Канады, Германии, Франции, Британии, Италии и Японии.

Перед саммитом Джонсон предостерег от ослабления поддержки Украины, отметив, что страна сейчас защищает не только собственную свободу.

Кроме того, премьер Великобритании совместно с французским президентом Эмманюэлем Макроном видят основания для достижения перелома в войне в Украине.

Темы: ВеликобританияЗеленский
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