Джонсон хочет пригласить Зеленского в Великобританию
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что рассматривает возможность приглашения президента Украины Владимира Зеленского в свое государство с официальным визитом.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PA Media.
"Если он (Зеленский) сможет и сочтет необходимым возможность уехать за пределы Украины, то Великобритании, очевидно, будет за честь принять его", – сказал Джонсон журналистам на саммите "Большой семерки" в воскресенье.
Британский премьер также отметил, что "Владимир Зеленский проделал невероятную работу, возглавляя свою страну и мировое общественное мнение в это ужасное время".
Ранее источники издания The Sunday Times сообщили, что правительство Британии рассматривает возможность организации визита Зеленского в страну, включая встречу с королевой Елизаветой II.
Кроме того, Консервативная партия также хочет, чтобы президент Украины обратился к ним из-за видеосвязи на конференции в октябре.
Напомним, сам Борис Джонсон дважды посещал Украину с необъявленными визитами в апреле и июне.
Как известно, в Германии в воскресенье начался саммит лидеров Группы семи. На встречу в замке Эльмау в баварских Альпах прибыли лидеры США, Канады, Германии, Франции, Британии, Италии и Японии.
Перед саммитом Джонсон предостерег от ослабления поддержки Украины, отметив, что страна сейчас защищает не только собственную свободу.
Кроме того, премьер Великобритании совместно с французским президентом Эмманюэлем Макроном видят основания для достижения перелома в войне в Украине.