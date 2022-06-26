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ЄС не позбавить Україну статусу кандидата в разі невиконання умов Єврокомісії – Стефанішина

"Європейська правда"Неділя, 26 червня 2022, 17:17
ЄС не позбавить Україну статусу кандидата в разі невиконання умов Єврокомісії – Стефанішина
ольга стефанішина. фото: getty images

У разі невиконання умов Європейської комісії щодо надання статусу кандидата на членство в ЄС Україна не позбудеться цього статусу.

Про це в суботу в етері телемарафону заявила віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "УНІАН".

"Рішення Євроради, яке було ухвалене 23 червня, відмінне від тієї рекомендації, яку надала Єврокомісія. Тому що статус кандидата ми отримали безумовно... Що стосується семи умов, то рішення передбачає, що Єврокомісія в кінці року зробить оцінку виконання цих умов, і від цього визначитимуться подальші етапи, пов'язані з членством", – зазначила Стефанішина.

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На запитання, чи йдеться про можливість відкликання статусу кандидата в разі невиконання певних умов, віцепрем'єрка відповіла: "Ні. Україна отримала статус кандидата і крапка".

Стефанішина уточнила, що виконання цих семи умов дозволить почати перемовини про вступ до ЄС. Вона додала, що всі ці умови мають дуже важливий політичний характер, тому важко визначитися, яку із них виконати найскладніше.

"Позитив у тому, що ми вже по кожному із цих напрямків щось зробили. І буквально у найближчі три дні президент схвалить дорожню карту реалізації кожного із семи пунктів", – наголосила вона.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, лідери Європейського союзу на саміті в Брюсселі 23 червня затвердили рішення надати Україні та Молдові статус кандидата на вступ.

Рішення було схвалено на основі рекомендації Європейської комісії, наданої 17 червня.

При цьому Єврокомісія у висновку щодо відповідності України вимогам для держави-кандидата запропонувала, щоби ЄС мав право скасовувати цей статус у разі, якщо Україна порушить свої зобов’язання.

Лідери Європейського союзу на саміті у Брюсселі затвердили без змін пропозиції Єврокомісії щодо набуття Україною статусу кандидата

Детальніше читайте в статті: Кандидат авансом: 7 вимог, які має виконати Україна, щоб ЄС не скасував її новий статус.

Теми: ЄСєвроінтеграціяЄврокомісія
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