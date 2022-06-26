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ЕС не лишит Украину статуса кандидата в случае невыполнения условий Еврокомиссии – Стефанишина

"Европейская правда"Воскресенье, 26 июня 2022, 17:17
ЕС не лишит Украину статуса кандидата в случае невыполнения условий Еврокомиссии – Стефанишина
ольга стефанишина. фото: getty images

В случае невыполнения условий Европейской комиссии по предоставлению статуса кандидата на членство в ЕС Украина не лишится этого статуса.

Об этом в субботу в эфире телемарафона заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "УНИАН".

"Решение Евросовета, которое было принято 23 июня, отлично от той рекомендации, которую предоставила Еврокомиссия. Потому что статус кандидата мы получили безусловно... Что касается семи условий, то решение предусматривает, что Еврокомиссия в конце года произведет оценку выполнения этих условий, и от этого будут определяться дальнейшие этапы, связанные с членством", – отметила Стефанишина.

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На вопрос, идет ли речь о возможности отзыва статуса кандидата в случае невыполнения определенных условий, вице-премьер ответила: "Нет. Украина получила статус кандидата и точка".

Стефанишина уточнила, что выполнение этих семи условий позволит начать переговоры о вступлении в ЕС. Она добавила, что все эти условия носят очень важный политический характер, поэтому трудно определиться, какую из них выполнить сложнее всего.

"Позитив в том, что мы уже по каждому из этих направлений что-то сделали. И буквально в ближайшие три дня президент одобрит дорожную карту реализации каждого из семи пунктов", – подчеркнула она.

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Напомним, лидеры Европейского союза на саммите в Брюсселе 23 июня утвердили решение предоставить Украине и Молдове статус кандидатов на вступление.

Решение было одобрено на основе рекомендации Европейской комиссии, предоставленной 17 июня.

Напомним, Еврокомиссия в заключении о соответствии Украины требованиям для государства-кандидата предложили, чтобы ЕС имел право отменять этот статус в случае, если Украина нарушит свои обязательства.

Лидеры Европейского союза на саммите в Брюсселе утвердили без изменений предложения Еврокомиссии по приобретению Украиной статуса кандидата.

Детальнее читайте в статье: Кандидат авансом: 7 требований, которые должна выполнить Украина, чтобы ЕС не отменил ее новый статус.

Темы: ЕСевроинтеграцияЕврокомиссия
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