Біля Одеси збили дві ворожі ракети

Біля Одеси українська протиповітряна оборона у неділю збила дві ворожі ракети.

Джерело: Одеська міськрада з посиланням на оперативне командування "Південь"

Дослівно: "Під прикриттям грози ворог атакував Одещину двома протикорабельними ракетами типу "Онікс", випустивши їх з берегового ракетного комплексу "Бастіон", з території тимчасово окупованого Криму.

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Але сили протиповітряної оборони напоготові у будь-який час та за всілякої погоди: обидві ракети знищено на підльоті до Одеси".