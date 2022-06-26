Біля Одеси збили дві ворожі ракети
Неділя, 26 червня 2022, 17:37
Біля Одеси українська протиповітряна оборона у неділю збила дві ворожі ракети.
Джерело: Одеська міськрада з посиланням на оперативне командування "Південь"
Дослівно: "Під прикриттям грози ворог атакував Одещину двома протикорабельними ракетами типу "Онікс", випустивши їх з берегового ракетного комплексу "Бастіон", з території тимчасово окупованого Криму.
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Але сили протиповітряної оборони напоготові у будь-який час та за всілякої погоди: обидві ракети знищено на підльоті до Одеси".