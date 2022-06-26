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Возле Одессы сбили две вражеские ракеты

Катерина ТищенкоВоскресенье, 26 июня 2022, 17:37
ракета "Оникс", фото armyinform.com.ua

Возле Одессы украинская противовоздушная оборона в воскресенье сбила две вражеские ракеты.

Источник: Одесский горсовет со ссылкой на оперативное командование "Юг"

Дословно: "Под прикрытием грозы враг атаковал Одесскую область двумя противокорабельными ракетами типа "Оникс", выпустив их из берегового ракетного комплекса "Бастион", с территории временно оккупированного Крыма.

Но силы противовоздушной обороны готовы в любое время и в любую погоду: обе ракеты уничтожены на подлете к Одессе".

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Темы: Одессавойна
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