У ЄС вперше підтвердили, що можуть запровадити санкції проти російського золота

Голова Європейської ради Шарль Мішель підтвердив, що ЄС готовий до впровадження обмежень проти російського золота за прикладом держав "Великої сімки", але не хоче при цьому завдати шкоди власній економіці.

Про це Мішель заявив на пресконференції в неділю перед самітом G7 у Німеччині, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ми з лідерами країн G7 домовились координувати санкційну політику. Це важливо для впровадження санкцій. І ми готові розглядати деталі і вивчити можливість накладання обмежень на золото так, щоб це було спрямовано проти російської економіки, а не проти нас", – зазначив він.

Голова Європейської ради підкреслив, що ЄС та його партнери спільно прагнуть позбавити Росію фінансування її війни в Україні.

"Ми хочемо вдарити по фінансуванню Росією війни і тому ми готові пристосовуватись, роз'яснювати там, де це потрібно, щоб гарантувати, що, з одного боку, ми б'ємо по Росії та російській владі, а з іншого боку – враховувати інтереси нашої економіки та економіки партнерів", – пояснив Мішель.

Нагадаємо, Британія, Сполучені Штати, Канада і Японія в неділю заявили, що в межах нових санкцій проти РФ заборонять імпорт золота з Росії.

Зазначається, що золото становить вагому частку російського експорту: у 2021 році Росія заробила на ньому близько 15,5 млрд доларів.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що Європейський Союз також обговорює можливість включення золота в сьомий пакет санкцій проти Росії у зв’язку з її вторгненням в Україну.