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В ЕС впервые подтвердили, что могут ввести санкции против российского золота

"Европейская правда"Воскресенье, 26 июня 2022, 17:51
В ЕС впервые подтвердили, что могут ввести санкции против российского золота
Шарль Мишель, фото Getty Images

Глава Европейского совета Шарль Мишель подтвердил, что ЕС готов к внедрению ограничений против российского золота по примеру государств "Большой семерки", но не хочет при этом нанести ущерб собственной экономике.

Об этом Мишель заявил на пресс-конференции в воскресенье перед саммитом G7 в Германии, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Мы с лидерами стран G7 договорились координировать санкционную политику. Это важно для внедрения санкций. И мы готовы рассматривать детали и изучить возможность наложения ограничений на золото так, чтобы это было направлено против российской экономики, а не против нас", – отметил он.

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Глава Европейского совета подчеркнул, что ЕС и его партнеры совместно стремятся лишить Россию финансирования ее войны в Украине.

"Мы хотим ударить по финансированию Россией войны и поэтому мы готовы приспосабливаться, разъяснять там, где это нужно, чтобы гарантировать, что, с одной стороны, мы бьем по России и российским властям, а с другой - учитывать интересы нашей экономики и экономики партнеров", – объяснил Мишель.

Напомним, Великобритания, Соединенные Штаты, Канада и Япония в воскресенье заявили, что в рамках новых санкций против РФ запретят импорт золота из России.

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Отмечается, что золото составляет значительную долю российского экспорта: в 2021 году Россия заработала на нем около 15,5 млрд долларов.

Ранее СМИ сообщали, что Европейский Союз также обсуждает возможность включения золота в седьмой пакет санкций против России в связи с вторжением в Украину.

Темы: ЕСсанкцииРосcия
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