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ЗСУ завдали окупантам значних втрат на Бахмутському напрямку – зведення Генштабу

Катерина ТищенкоНеділя, 26 червня 2022, 18:19
ЗСУ завдали окупантам значних втрат на Бахмутському напрямку – зведення Генштабу
фото Генштабу ЗСУ

Українські військові завдали окупантам значних втрат на Бахмутському напрямку, також відбито штурми на Слов’янському напрямку, водночас росіяни намагаються блокувати Лисичанськ з півдня.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 18 годину

Дослівно: "На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли українських позицій із мінометів, ствольної та реактивної артилерії поблизу Миколаївки, Берестового, Покровського, Кодеми і Нью-Йорка.

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Українські воїни завдали ворогу значних втрат в районі населеного пункту Павлівка. Після невдалого штурму окупанти відійшли".

Деталі: На Слов’янському напрямку окупанти обстрілювали райони населених пунктів Нова Дмитрівка, Дібрівне, Вірнопілля, Велика Комишуваха, Долина та Рідне. Українські воїни успішно відбили ворожі штурми в районах Долини, Курульки та Мазанівки.

На Донецькому напрямку противник, за підтримки артилерії, намагається блокувати місто Лисичанськ з південного напрямку. Обстріляв цивільну та військову інфраструктуру в районах Лисичанська, Верхньокам’янки та Лоскутівки. Завдав авіаудару неподалік Вовчоярівки. Для підтримки наступальних дій ворог посилив угруповання артилерії.

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На Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках противник здійснював обстріли позицій українських військ із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Водяне, Піски, Мар’їнка, Пречистівка, Гуляйпільське та Білогір’я. Завдавав ракетно-артилерійських ударів по цивільній інфраструктурі населених пунктів в тилових районах сил оборони.

На Краматорському напрямку активних бойових бій окупанти не вели, обстріляли з артилерії район населеного пункту Маяки.

На Волинському та Поліському напрямках, на території республіки Білорусь, відзначається підготовка окремими підрозділами збройних сил РФ диверсійно-розвідувальних груп для їх подальших дій на території України.

На Сіверському напрямку з метою демонстрації присутності та сковування дій Сил оборони ворог утримує в прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі підрозділи військ Західного військового округу. Обстріляв цивільну та військову інфраструктуру неподалік Хрінівки та Янжулівки.

На Харківському напрямку ворог обстрілював із танків та артилерії різних калібрів райони населених пунктів Руські Тишки, Чепіль, Чугуїв, Золочів, Мосьпанове. Завдав авіаударів неподалік Явірського, Дементіївки і Замулівки. Штурмовими діями намагався покращити тактичне положення в районі населеного пункту Дементіївка, успіху не мав.

На Південнобузькому напрямку окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру із ствольної та реактивної артилерії в районах Осокорівки, Трудолюбівки, Добрянки, Ганнівки, Зорі, Благодатного та Луча. Завдав ракетних ударів по інфраструктурі міста Миколаєва.

За підтримки армійської авіації ворог намагався відновити контроль над населеним пунктом Потьомкіне, успіху не мав, відійшов.

Триває блокада північно-західної частини акваторії Чорного моря.

На тимчасово захоплених територіях окупаційна влада продовжує проводити так звані "фільтраційні" заходи стосовно місцевих жителів. На блокпостах посилено контррозвідувальні заходи.

У Генштабі також повідомляють, що у звʼязку з відмовою повертатися на територію України значної частини окупантів, яких було відведено для відновлення боєздатності, командування окремих підрозділів заборонило будь-які відпустки особовому складу.

Теми: ГенштабвійнаЗбройні сили
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