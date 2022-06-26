ВСУ нанесли оккупантам значительные потери на Бахмутском направлении – сводка Генштаба

Украинские военные нанесли оккупантам значительные потери на Бахмутском направлении, также отражены штурмы на Славянском направлении, в то же время россияне пытаются блокировать Лисичанск с юга.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов

Дословно: "На Бахмутском направлении враг производил обстрелы украинских позиций из минометов, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Николаевки, Берестового, Покровского, Кодемы и Нью-Йорка.

Украинские воины нанесли врагу значительные потери в районе населенного пункта Павловка. После неудачного штурма оккупанты отошли".

Детали: На Славянском направлении оккупанты обстреливали районы населенных пунктов Новая Дмитровка, Дибровно, Вернополье, Большая Камышеваха, Долина и Родное. Украинские воины успешно отразили вражеские штурмы в районах Долины, Курульки и Мазановки.

На Донецком направлении противник при поддержке артиллерии пытается блокировать город Лисичанск с южного направления. Обстрелял гражданскую и военную инфраструктуру в районах Лисичанска, Верхнекаменки и Лоскутовки. Нанес авиаудару неподалеку от Волчаярки. Для поддержки наступательных действий враг усилил группировку артиллерии.

На Авдеевском, Кураховском и Запорожском направлениях противник совершал обстрелы позиций украинских войск из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Водяное, Пески, Марьинка, Пречистовка, Гуляйпольское и Белогорье. Наносил ракетно-артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре населенных пунктов в тыловых районах сил обороны.

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На Краматорском направлении активных боевых сражений оккупанты не вели, обстреляли из артиллерии район населенного пункта Маяки.

На Волынском и Полесском направлениях, на территории республики Беларусь, отмечается подготовка отдельными подразделениями вооруженных сил РФ диверсионно-разведывательных групп для дальнейших действий на территории Украины.

На Северском направлении с целью демонстрации присутствия и сковывания действий сил обороны враг удерживает в приграничных районах Брянской и Курской областей отдельные подразделения войск Западного военного округа. Обстрелял гражданскую и военную инфраструктуру недалеко от Хриновки и Янжуловки.

На Харьковском направлении враг обстреливал из танков и артиллерии разных калибров районы населенных пунктов Русские Тишки, Чеполь, Чугуев, Золочев, Мосьпаново. Нанес авиаудары неподалеку от Явирского, Дементиевки и Замуловки. Штурмовыми действиями пытался улучшить тактическое положение в районе населенного пункта Дементиевка, успеха не имел.

На Южнобужском направлении оккупанты обстреливали гражданскую инфраструктуру из ствольной и реактивной артиллерии в районах Осокоровки, Трудолюбовки, Добрянки, Ганновки, Зари, Благодатного и Луча. Нанес ракетные удары по инфраструктуре города Николаева.

При поддержке армейской авиации враг пытался восстановить контроль над населенным пунктом Потемкино, успеха не имел, отошел.

Продолжается блокада северо-западной части акватории Черного моря.

На временно захваченных территориях оккупационные власти продолжают проводить так называемые "фильтрационные" мероприятия в отношении местных жителей. На блокпостах усилены контрразведывательные мероприятия.

В Генштабе также сообщают, что в связи с отказом возвращаться на территорию Украины значительной части оккупантов, отведенных для восстановления боеспособности, командование отдельных подразделений РФ запретило любые отпуска личному составу.