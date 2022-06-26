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Херсонщину обстріляли з винищувачів, на Зміїному "активно діє" ЗСУ – ОК "Південь"

Денис КарловськийНеділя, 26 червня 2022, 18:57
Херсонщину обстріляли з винищувачів, на Зміїному активно діє ЗСУ – ОК Південь
Український солдат в шанцях на Миколаївщині. фото: getty images

Російські окупанти обстріляли прифронтові позиції українських захисників із кількома винищувачами Су-35, а на території острова Зміїний проводять "активну діяльність" Збройні сили України.

Джерело: оперативне командування "Південь" з коментарем речника Владислава Назарова

Пряма мова Назарова: "Обстановка в зоні відповідальності сил оборони півдня складна, але контрольована.

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По наших позиціях на Херсонщині серед ночі парою ворожих винищувачів Су-35 було випущено 2 ракети, а позиції на Миколаївщині ворог атакував "Смерчем" на світанку. Втрат немає.

На Херсонщині тривають бойові дії. Ворожі підрозділи не цураються гатити один по одному, аби швидше вшитися із зони активних дій та "списати" ураження колег на українських військових.

На Зміїному продовжувались активні дії військової операції із задіянням різнорідних сил і видів озброєння. Результати уточнюються".

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Деталі: Уранці українські системи протиповітряної оборони збили ворожий безпілотник на околицях Миколаєва.

У Баштанському районі Миколаївщини росіяни вели щільні обстріли угідь. Внаслідок атаки постраждалих немає.

За словами Назарова, майже в усіх населених пунктах, які знаходять на річці Інгулець, скрутне гуманітарне становище: зруйновані будинки, пошкоджено елеватори та інша виробнича, соціальна й дорожня інфраструктура. Окупанти замінували узбережжя річки.

Через штормову погоду в Чорному морі основні кораблі росіян перебувають у пунктах базування. У північно-західній частині Чорного моря пильнують два ракетні кораблі РФ з 16 ракетами на борту.

Українська розвідка фіксує в районі Одеського газоконденсатного родовища активність пошуково-рятувальних суден росіян. Назаров пояснив, що вони ймовірно евакуюють персонал внаслідок аварійної ситуації.

Речник ОК "Південь" також повідомив, що на захоплених територіях активно діє мережа українських партизанів, внаслідок чого колаборанти посилюють свою охорону та готуються до втечі в Крим.

Теми: Херсонська областьЧорне моребойові діїМиколаївська область
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