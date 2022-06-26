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Херсонщину обстреляли из истребителей, на Змеином "активно действует" ВСУ – ОК "Юг"

Денис КарловскийВоскресенье, 26 июня 2022, 18:57
Херсонщину обстреляли из истребителей, на Змеином активно действует ВСУ – ОК Юг
украинский солдат в окопах в николаевской области. фото: getty images

Российские оккупанты обстреляли прифронтовые позиции украинских защитников с нескольких истребителей Су-35, а на территории острова Змеиный проводят "активную деятельность" Вооруженные силы Украины.

Источник: оперативное командование "Юг" с комментарием спикера Владислава Назарова

Прямая речь Назарова: "Обстановка в зоне ответственности сил обороны юга сложная, но контролируемая.

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По нашим позициям на Херсонщине ночью парой вражеских истребителей Су-35 было выпущено 2 ракеты, а позиции на Николаевщине враг атаковал "Смерчем" на рассвете. Потерь нет.

В Херсонской области продолжаются боевые действия. Вражеские подразделения не гнушаются бить друг друга, чтобы быстрее сбежать из зоны активных действий и "списать" поражения коллег на украинских военных.

На Змеином продолжались активные действия военной операции с разнородными силами и видами вооружения. Результаты уточняются".

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Детали: Утром украинские системы противовоздушной обороны сбили вражеский беспилотник в окрестностях Николаева.

В Баштанском районе Николаевской области россияне вели плотные обстрелы селськохозяйственных угодий. В результате атаки пострадавших нет.

По словам Назарова, почти во всех населенных пунктах, находящихся на реке Ингулец, тяжелое гуманитарное положение: разрушены дома, повреждены элеваторы и другая производственная, социальная и дорожная инфраструктура. Оккупанты заминировали побережье реки.

Из-за штормовой погоды в Черном море основные корабли россиян находятся в пунктах базирования. В северо-западной части Черного моря следят два ракетных корабля РФ с 16 ракетами на борту.

Украинская разведка фиксирует в районе Одесского газоконденсатного месторождения активность поисково-спасательных судов россиян. Назаров объяснил, что они вероятно эвакуируют персонал в результате аварийной ситуации.

Спикер ОК "Юг" также сообщил, что на захваченных территориях активно действует сеть украинских партизан, в результате чего коллаборанты усиливают свою охрану и готовятся к бегству в Крым.

Темы: Херсонская областьЧерное моребоевые действияНиколаевская область
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