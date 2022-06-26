З 1 липня українці в Польщі не зможуть їздити безкоштовно поїздами "Інтерсіті"

Польський залізничний перевізник PKP Intercity з 1 липня перестає надавати безкоштовні квитки біженцям з України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомляє пресслужба PKP Intercity.

Зазначається, що до 30 червня громадяни України можуть безкоштовно подорожувати лише з та до міст, розташованих на східному кордоні Польщі, а саме: Хелм, Дорогуськ, Люблін, Грубешув, Перемишль, Загуж, Ярослав та Жешув.

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До кінця червня послугами PKP Intercity скористалися понад 2,3 мільйона громадян України.

"Останні місяці підтвердили важливість PKP Intercity як національного пасажирського перевізника. У найкоротші терміни було забезпечено рухомий склад, і сотні працівників були залучені для прийому першої хвилі біженців. Цей час довів, що залізниця – це засіб пересування, на який можна покластися – як щодня, так і в кризових ситуаціях", – наголосив перевізник.

PKP Intercity нагадав, що для біженців з України існує спеціальна гаряча лінія українською мовою для громадян України, які хочуть отримати інформацію рідною мовою про розклад руху поїздів та інші пасажирські теми.

ВІДЕО ДНЯ

У Польщі наразі проживають понад чотири мільйони біженців з України, переважно жінки з дітьми і люди похилого віку.

Як повідомлялось, з 1 липня уряд Польщі більше не буде платити 40 злотих (близько 276 грн) на день на харчування і проживання біженців з України.

У червні нижня палата польського парламенту – Сейм – у середу підтримала поправки до закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на українській території.