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С 1 июля украинцы в Польше не смогут ездить бесплатно на поездах "Интерсити"

"Европейская правда"Воскресенье, 26 июня 2022, 19:15

Польский железнодорожный перевозчик PKP Intercity с 1 июля перестает предоставлять бесплатные билеты беженцам из Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщает пресс-служба PKP Intercity.

Отмечается, что до 30 июня граждане Украины могут бесплатно путешествовать только из городов и в города, расположенные на восточной границе Польши, а именно: Хелм, Дорогуск, Люблин, Грубешув, Перемышль, Загуж, Ярослав и Жешув.

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К концу июня услугами PKP Intercity воспользовались более 2,3 миллионов граждан Украины.

"Последние месяцы подтвердили важность PKP Intercity как национального пассажирского перевозчика. В кратчайшие сроки был обеспечен подвижной состав, и сотни работников были привлечены для приема первой волны беженцев. Это время доказало, что железная дорога – это средство передвижения, на которое можно положиться – как ежедневно, так и в кризисных ситуациях", – подчеркнул перевозчик.

PKP Intercity напомнил, что для беженцев из Украины существует специальная горячая линия на украинском языке для граждан Украины, которые хотят получить информацию на родном языке о расписании поездов и других пассажирских темах.

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Как сообщалось, с 1 июля правительство Польши больше не будет платить 40 злотых (около 276 грн) в день на питание и проживание беженцев из Украины.

В июне нижняя палата польского парламента – Сейм – поддержала поправки к закону о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на украинской территории.

Темы: Польшатранспортжелезная дорога
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