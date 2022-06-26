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G7 обіцяє безстроково підтримувати Україну у війні з РФ – ЗМІ

"Європейська правда"Неділя, 26 червня 2022, 19:34
G7 обіцяє безстроково підтримувати Україну у війні з РФ – ЗМІ
Велика сімка 26 червня на перемовинах у замку ельмау. фото: getty images

Лідери країн "Великої сімки" у підсумковій заяві саміту хочуть оголосити про своє зобов’язання надавати безстрокову підтримку Україні для її захисту проти російської агресії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Bloomberg, який ознайомився з проєктом заяви.

"Ми продовжимо надавати фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку та будемо на боці України стільки, скільки знадобиться", – йдеться в документі.

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Це формулювання важливе на тлі заяв окремих країн, зокрема Німеччини та Франції, про відкритість до переговорів про припинення вогню між Україною і Росією.

Крім того, за даними Bloomberg, лідери "Великої сімки" обговорюють можливість використовувати на підтримку України податкові доходи.

Як відомо, у Німеччині в неділю почався саміт лідерів Групи семи. На зустріч у замку Ельмау в баварських Альпах прибули лідери США, Канади, Німеччини, Франції, Британії, Італії та Японії.

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Перед самітом британський прем'єр Борис Джонсон застеріг від послаблення підтримки України, наголосивши, що країна зараз захищає не лише власну свободу.

Крім того, прем'єр Британії спільно з французьким президентом Емманюелем Макроном бачать підстави для досягнення перелому у війні в Україні

Теми: G7СШАзброяВелика Британія
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