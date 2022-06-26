G7 обіцяє безстроково підтримувати Україну у війні з РФ – ЗМІ

Велика сімка 26 червня на перемовинах у замку ельмау. фото: getty images

Лідери країн "Великої сімки" у підсумковій заяві саміту хочуть оголосити про своє зобов’язання надавати безстрокову підтримку Україні для її захисту проти російської агресії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Bloomberg, який ознайомився з проєктом заяви.

"Ми продовжимо надавати фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку та будемо на боці України стільки, скільки знадобиться", – йдеться в документі.

Це формулювання важливе на тлі заяв окремих країн, зокрема Німеччини та Франції, про відкритість до переговорів про припинення вогню між Україною і Росією.

Крім того, за даними Bloomberg, лідери "Великої сімки" обговорюють можливість використовувати на підтримку України податкові доходи.

Як відомо, у Німеччині в неділю почався саміт лідерів Групи семи. На зустріч у замку Ельмау в баварських Альпах прибули лідери США, Канади, Німеччини, Франції, Британії, Італії та Японії.

Перед самітом британський прем'єр Борис Джонсон застеріг від послаблення підтримки України, наголосивши, що країна зараз захищає не лише власну свободу.

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