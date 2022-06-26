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G7 обещает бессрочно поддерживать Украину в войне с РФ – СМИ

"Европейская правда"Воскресенье, 26 июня 2022, 19:34
G7 обещает бессрочно поддерживать Украину в войне с РФ – СМИ
большая семерка на переговорах в замке эльмау 26 июня. фото: getty images

Лидеры стран "Большой семерки" в итоговом заявлении саммита хотят объявить о своем обязательстве оказывать бессрочную поддержку Украине для ее защиты против российской агрессии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Bloomberg, ознакомившийся с проектом заявления.

"Мы продолжим оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку и будем на стороне Украины столько, сколько понадобится", – говорится в документе.

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Эта формулировка важна на фоне заявлений отдельных стран, в частности Германии и Франции, об открытости переговоров о прекращении огня между Украиной и Россией.

Кроме того, по данным Bloomberg, лидеры "Большой семерки" обсуждают возможность использовать в поддержку Украины налоговые доходы.

Как известно, в Германии в воскресенье начался саммит лидеров Группы семи. На встречу в замке Эльмау в баварских Альпах прибыли лидеры США, Канады, Германии, Франции, Британии, Италии и Японии.

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Перед саммитом Джонсон предостерег от ослабления поддержки Украины, отметив, что страна сейчас защищает не только собственную свободу.

Кроме того, премьер Великобритании совместно с французским президентом Эмманюэлем Макроном видят основания для достижения перелома в войне в Украине.

Темы: G7СШАоружиеВеликобритания
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