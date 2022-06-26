Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На кордонах з Угорщиною і Словаччиною величезні черги з авто для розмитнення

Катерина ТищенкоНеділя, 26 червня 2022, 20:11
На кордонах з Угорщиною і Словаччиною величезні черги з авто для розмитнення
скріншот відео з Facebook Микити

На угорсько-українському та словацько-українському кордонах виникли черги з автомобілів, які ввозяться в Україну для розмитнення.

Джерело: голова Закарпатської ОВА Віктор Микита у Facebook

Дослівно: "Спостерігаємо суттєве збільшення кількості легкових транспортних засобів на в’їзд в Україну в пунктах пропуску по всій ділянці державного кордону.

Реклама:

У випадку з Угорщиною ці черги розтягнулися на декілька кілометрів та іноді сягають до 800 автомобілів. Трохи краща ситуація на словацько-українському кордоні, однак вона також викликає неабияке занепокоєння.

Люди перебувають у транспортних засобах по декілька діб, на спеці та без належних санітарних умов".

Деталі: Микита зазначив, що черга стосується лише транспортних засобів, котрі ввозяться для розмитнення.

ВІДЕО ДНЯ

"Це не стосується загального трафіку, туристів, транзиту та інших. Ця категорія рухається спокійно, черг на цих смугах майже немає", - наголосив він.

За словами голови ОДА, до черги на кордонах призвела "низка об’єктивних та суб’єктивних чинників".

"Трафік збільшився у сотні разів, машини на розмитнення їдуть не лише з Угорщини, а й із країн Прибалтики, Польщі та інших. Значна частина авто не має відповідно оформлених документів, що значно ускладнює пропуск та оформлення. Є й інші чинники операційного характеру, які потребують негайної оптимізації", - додав він.

Микита повідомив, що ініціював на понеділок зустріч із представниками митниці та прикордонної поліції Угорщини з метою оперативного вирішення проблемних питань.

Що передувало: Верховна Рада 21 червня ухвалила урядовий законопроєкт, який передбачає повернення мита та ПДВ на імпортні товари та розмитнення автомобілів з 1 липня.

Читайте також: Пільги на ввезення автомобілів скасовані. Що буде далі?

Теми: ЗакарпаттяавтоУгорщинаСловаччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Закарпаття
Зеленський звільнив керівника СБУ Закарпатської області
На Закарпатті викрили ділків, які продавали неякісні бронежилети для ЗСУ 
Президентка Угорщини Новак приїхала на Закарпаття
Останні новини
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
Усі новини...
Реклама: