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На кордонах з Угорщиною і Словаччиною величезні черги з авто для розмитнення

Катерина ТищенкоНеділя, 26 червня 2022, 20:11
скріншот відео з Facebook Микити

На угорсько-українському та словацько-українському кордонах виникли черги з автомобілів, які ввозяться в Україну для розмитнення.

Джерело: голова Закарпатської ОВА Віктор Микита у Facebook

Дослівно: "Спостерігаємо суттєве збільшення кількості легкових транспортних засобів на в’їзд в Україну в пунктах пропуску по всій ділянці державного кордону.

У випадку з Угорщиною ці черги розтягнулися на декілька кілометрів та іноді сягають до 800 автомобілів. Трохи краща ситуація на словацько-українському кордоні, однак вона також викликає неабияке занепокоєння.

Люди перебувають у транспортних засобах по декілька діб, на спеці та без належних санітарних умов".

Деталі: Микита зазначив, що черга стосується лише транспортних засобів, котрі ввозяться для розмитнення.

"Це не стосується загального трафіку, туристів, транзиту та інших. Ця категорія рухається спокійно, черг на цих смугах майже немає", - наголосив він.

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За словами голови ОДА, до черги на кордонах призвела "низка об’єктивних та суб’єктивних чинників".

"Трафік збільшився у сотні разів, машини на розмитнення їдуть не лише з Угорщини, а й із країн Прибалтики, Польщі та інших. Значна частина авто не має відповідно оформлених документів, що значно ускладнює пропуск та оформлення. Є й інші чинники операційного характеру, які потребують негайної оптимізації", - додав він.

Микита повідомив, що ініціював на понеділок зустріч із представниками митниці та прикордонної поліції Угорщини з метою оперативного вирішення проблемних питань.

Що передувало: Верховна Рада 21 червня ухвалила урядовий законопроєкт, який передбачає повернення мита та ПДВ на імпортні товари та розмитнення автомобілів з 1 липня.

Читайте також: Пільги на ввезення автомобілів скасовані. Що буде далі?

Теми: ЗакарпаттяавтоУгорщинаСловаччина
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