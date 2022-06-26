На кордонах з Угорщиною і Словаччиною величезні черги з авто для розмитнення

На угорсько-українському та словацько-українському кордонах виникли черги з автомобілів, які ввозяться в Україну для розмитнення.

Джерело: голова Закарпатської ОВА Віктор Микита у Facebook

Дослівно: "Спостерігаємо суттєве збільшення кількості легкових транспортних засобів на в’їзд в Україну в пунктах пропуску по всій ділянці державного кордону.

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У випадку з Угорщиною ці черги розтягнулися на декілька кілометрів та іноді сягають до 800 автомобілів. Трохи краща ситуація на словацько-українському кордоні, однак вона також викликає неабияке занепокоєння.

Люди перебувають у транспортних засобах по декілька діб, на спеці та без належних санітарних умов".

Деталі: Микита зазначив, що черга стосується лише транспортних засобів, котрі ввозяться для розмитнення.

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"Це не стосується загального трафіку, туристів, транзиту та інших. Ця категорія рухається спокійно, черг на цих смугах майже немає", - наголосив він.

За словами голови ОДА, до черги на кордонах призвела "низка об’єктивних та суб’єктивних чинників".

"Трафік збільшився у сотні разів, машини на розмитнення їдуть не лише з Угорщини, а й із країн Прибалтики, Польщі та інших. Значна частина авто не має відповідно оформлених документів, що значно ускладнює пропуск та оформлення. Є й інші чинники операційного характеру, які потребують негайної оптимізації", - додав він.

Микита повідомив, що ініціював на понеділок зустріч із представниками митниці та прикордонної поліції Угорщини з метою оперативного вирішення проблемних питань.

Що передувало: Верховна Рада 21 червня ухвалила урядовий законопроєкт, який передбачає повернення мита та ПДВ на імпортні товари та розмитнення автомобілів з 1 липня.

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