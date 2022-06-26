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На границах с Венгрией и Словакией огромные очереди из авто для растаможки

Катерина ТищенкоВоскресенье, 26 июня 2022, 20:11
На границах с Венгрией и Словакией огромные очереди из авто для растаможки
скриншот видео из Facebook Микиты

На венгерско-украинской и словацко-украинской границах возникли очереди из автомобилей, ввозимых в Украину для растаможки.

Источник: глава Закарпатской ОВА Виктор Микита в Facebook

Дословно: "Наблюдаем значительное увеличение количества легковых транспортных средств на въезд в Украину в пунктах пропуска по всему участку государственной границы.

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В случае с Венгрией эти очереди растянулись на несколько километров и иногда достигают 800 автомобилей. Несколько лучше ситуация на словацко-украинской границе, однако она также вызывает обеспокоенность.

Люди находятся в транспортных средствах по несколько суток, на жаре и без надлежащих санитарных условий".

Детали: Микита отметил, что очередь касается только транспортных средств, ввозимых для растаможки.

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"Это не касается общего трафика, туристов, транзита и других. Эта категория двигается спокойно, очередей на этих полосах почти нет", - подчеркнул он.

По словам главы ОГА, к очередям на границах привел "ряд объективных и субъективных факторов".

"Трафик увеличился в сотни раз, машины на растаможку едут не только из Венгрии, но и из Прибалтики, Польши и других. Значительная часть авто не имеет соответственно оформленных документов, что значительно усложняет пропуск и оформление. Есть и другие факторы операционного характера, нуждающиеся в немедленной оптимизации", - добавил он.

Микита сообщил, что инициировал на понедельник встречу с представителями таможни и пограничной полиции Венгрии с целью оперативного решения проблемных вопросов.

Что предшествовало: Верховная Рада 21 июня приняла правительственный законопроект №7418, предусматривающий возвращение пошлин и НДС на импортные товары и растаможку автомобилей с 1 июля.

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Темы: ЗакарпатьеавтоВенгрияСловакия
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