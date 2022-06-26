До Грузії прибув танкер із підсанкційною російською нафтою – ЗМІ

За даними грузинського опозиційного телеканалу Mtavari, в терміналі грузинського порту Батумі перебуває танкер із російськими нафтопродуктами, що підпадають під санкції.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За даними журналістів, у суботу судно Esen Ka, що пливе під прапором Туреччини, вирушило з Туапсе до Батумі, завантаживши 30 тисяч тонн вакуумного газойлю.

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Сировина належить російській компанії "Роснєфть", що перебуває під санкціями через війну Росії в Україні.

Агентство з обслуговування судна підтверджує, що танкер перевозить вакуумний газойль, але інформації про те, де його було зроблено, не володіє.

Джерело Mtavari водночас заявило, що тепер грузинська сторона має намір змінити походження вантажу і відправити його до Європи як нафтову продукцію з Казахстану.

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Телеканал стверджує, що курирують ситуацію навколо танкера наближені до олігарха Бідзіні Іванішвілі особи – Уча Мамацашвілі та Григол Лілуашвілі.

Попри запевнення влади про те, що Грузія виконує санкції західних партнерів проти РФ, періодично у ЗМІ з’являється інформація про те, що росіяни обходять санкції за допомогою Грузії. Цього тижня про це заявив лідер фракції "Слуги народу" у Верховній Раді.

Нагадаємо, влада Грузії відмовилася вводити санкції на тій підставі, що вона суперечить "національним інтересам" Грузії та завдасть більше шкоди грузинському народу, ніж Москві. У перші дні війни Росії проти України прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі заявив, що санкції не є ефективним засобом, і що "ніхто не може зупинити бомбардування України".

На початку квітня у Головному управлінні розвідки України заявили, що мають інформацію, що росіяни налагоджують канали контрабанди підсанкційних товарів через грузинську територію. У Грузії таке звинувачення назвали абсурдним і безпідставним.

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