В Грузию прибыл танкер с подсанкционной российской нефтью – СМИ

По данным грузинского оппозиционного телеканала Mtavari, в терминале грузинского порта Батуми находится танкер с подпадающими под санкции российскими нефтепродуктами.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По данным журналистов, в субботу судно Esen Ka, плывущее под флагом Турции, отправилось из Туапсе в Батуми, загрузив 30 тысяч тонн вакуумного газойля.

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Сырье принадлежит российской компании "Роснефть", которая находится под санкциями из-за войны России в Украине.

Агентство по обслуживанию судна подтверждает, что танкер перевозит вакуумный газойль, но информации о том, где он был сделан, не располагает.

Источник Mtavari заявил, что теперь грузинская сторона намерена изменить происхождение груза и отправить его в Европу как нефтяную продукцию из Казахстана.

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Телеканал утверждает, что курирующие ситуацию вокруг танкера приближенные к олигарху Бидзини Иванишвили люди – Уча Мамацашвили и Григол Лилуашвили.

Несмотря на заверения властей о том, что Грузия выполняет санкции западных партнеров против РФ, периодически в СМИ появляется информация о том, что россияне обходят санкции с помощью Грузии. Ранее об этом заявил лидер фракции "Слуги народа" в Верховной Раде.

Напомним, власти Грузии отказались вводить санкции на том основании, что они противоречат "национальным интересам" Грузии и нанесут больше вреда грузинскому народу, чем Москве. В первые дни войны России против Украины премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что санкции не являются эффективным средством и что "никто не может остановить бомбардировки Украины".

В начале апреля в Главном управлении разведки Украины заявили, что располагают информацией, что россияне налаживают каналы контрабанды подсанкционных товаров через грузинскую территорию. В Грузии такое обвинение назвали абсурдным и безосновательным.

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