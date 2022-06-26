В окупованій Каховці спалили авто колаборантки

В окупованій Каховці Херсонської області невідомі спалили автомобіль так званої "начальниці відділу освіти" Ірини Махньової.

Джерело: російське агентство ТАСС із посиланням на окупаційну "військово-цивільну адміністрацію" Каховки, радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань у коментарі Суспільному, Махньова у коментарі РИА Новости

Деталі: Як пише ТАСС, колаборантка не постраждала.

За даними так званого "ГУ МВС Херсонської області", у машині спрацював вибуховий пристрій. Окупаційна влада заявила, що це був підпал і підозрюваного встановлено.

Сама Махньова в коментарі РИА Новости повідомила, що машина горіла "пізно вночі" у суботу. За її словами, займання вдалося швидко загасити, ніхто не постраждав.

Інформацію про загоряння автомобіля підтвердив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

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"Там не зрозуміла причини загоряння, але відомо, що це авто, яке належить Ірині Махньовій. Вона жива" - сказав він.