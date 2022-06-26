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В оккупированной Каховке сожгли авто коллаборантки

Катерина ТищенкоВоскресенье, 26 июня 2022, 20:58
фото из Telegram ТАСС

В оккупированной Каховке Херсонской области неизвестные сожгли автомобиль так называемой "начальницы отдела образования" Ирины Махневой.

Источник: российское агентство ТАСС со ссылкой на оккупационную "военно-гражданскую администрацию" Каховки, советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань в комментарии Суспільному, Махнева в комментарии РИА Новости

Детали: Как пишет ТАСС, коллаборантка не пострадала.

По данным так называемого "ГУ МВД Херсонской области", в машине сработало взрывное устройство. Оккупационные власти заявили, что это был поджог и подозреваемый установлен.

Сама Махнева в комментарии РИА Новости сообщила, что машина горела "поздно ночью" в субботу. По ее словам, возгорание удалось быстро потушить, никто не пострадал.

Информацию о возгорании автомобиля подтвердил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

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"Там не понятна причина возгорания, но известно, что это авто, принадлежащее Ирине Махневой. Она жива" - сказал он.

Темы: Херсонская областьавтопожарколлаборационизм
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