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Французькі ЗМІ розповіли деталі дзвінка Макрона й Путіна перед вторгненням РФ

"Європейська правда"Неділя, 26 червня 2022, 21:45
Французькі ЗМІ розповіли деталі дзвінка Макрона й Путіна перед вторгненням РФ
Емманюель Макрон і Володимир Путін, фото Getty Images

За кілька днів перед вторгненням в Україну президент РФ Владімір Путін у телефонній розмові з Емманюелем Макроном звинуватив Володимира Зеленського у невиконанні Мінських угод, а французького колегу – у спробі їх "переглянути".

Про це йдеться у фільмі французького телеканалу France 2, який розповідає про останню телефонну розмову Макрона і Путіна перед вторгненням 24 лютого, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Parisien.

Телефонний дзвінок відбувся 20 лютого. Публічно повідомлялося, що президенти РФ і Франції домовилися спробувати домогтися припинення вогню на сході України.

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За даними France 2, розмову ініціював Макрон, який попросив Путіна "дати свою оцінку ситуації і, можливо, прямо сказати, які його наміри".

"Що я можу сказати? Ти й сам бачиш, що відбувається. По факту наш любий колега, пан Зеленський, нічого не робить (щоб виконувати Мінські угоди). Він тобі бреше", – відповів російський президент.

Путін також звинуватив Макрона у нібито прагненні "переглянути Мінські угоди" та зажадав, щоб той узяв до уваги "мирні пропозиції" самопроголошених "ЛДНР". "Я не знаю, де ваш юрист вивчав право. Я просто дивлюся на текст і намагаюсь його виконувати!" – нібито відповів на це Макрон.

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Пізніше президент Франції додає, що "чхати ми хотіли на пропозиції сепаратистів", і пропонує Путіну зустріч за участі всіх сторін війни в Україні. "Я негайно вимагатиму цього від Зеленського", – каже він.

Зрештою Макрон намагається переконати Путіна прийняти запрошення на зустріч із президентом США Джо Байденом для деескалації ситуації. Російський президент реагує на це неохоче, але все ж "у принципі погоджується".

Як відомо, тоді Єлисейський палац анонсував підготовку зустрічі президентів США і Росії. А через чотири дні Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Теми: ФранціяМакронПутінвійна
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