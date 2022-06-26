Французькі ЗМІ розповіли деталі дзвінка Макрона й Путіна перед вторгненням РФ

За кілька днів перед вторгненням в Україну президент РФ Владімір Путін у телефонній розмові з Емманюелем Макроном звинуватив Володимира Зеленського у невиконанні Мінських угод, а французького колегу – у спробі їх "переглянути".

Про це йдеться у фільмі французького телеканалу France 2, який розповідає про останню телефонну розмову Макрона і Путіна перед вторгненням 24 лютого, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Parisien.

Телефонний дзвінок відбувся 20 лютого. Публічно повідомлялося, що президенти РФ і Франції домовилися спробувати домогтися припинення вогню на сході України.

За даними France 2, розмову ініціював Макрон, який попросив Путіна "дати свою оцінку ситуації і, можливо, прямо сказати, які його наміри".

"Що я можу сказати? Ти й сам бачиш, що відбувається. По факту наш любий колега, пан Зеленський, нічого не робить (щоб виконувати Мінські угоди). Він тобі бреше", – відповів російський президент.

Путін також звинуватив Макрона у нібито прагненні "переглянути Мінські угоди" та зажадав, щоб той узяв до уваги "мирні пропозиції" самопроголошених "ЛДНР". "Я не знаю, де ваш юрист вивчав право. Я просто дивлюся на текст і намагаюсь його виконувати!" – нібито відповів на це Макрон.

Пізніше президент Франції додає, що "чхати ми хотіли на пропозиції сепаратистів", і пропонує Путіну зустріч за участі всіх сторін війни в Україні. "Я негайно вимагатиму цього від Зеленського", – каже він.

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Зрештою Макрон намагається переконати Путіна прийняти запрошення на зустріч із президентом США Джо Байденом для деескалації ситуації. Російський президент реагує на це неохоче, але все ж "у принципі погоджується".

Як відомо, тоді Єлисейський палац анонсував підготовку зустрічі президентів США і Росії. А через чотири дні Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.