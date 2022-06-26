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Французские СМИ рассказали детали звонка Макрона и Путина перед вторжением РФ

"Европейская правда"Воскресенье, 26 июня 2022, 21:45
Эмманюэль Макрон и Владимир Путин, фото Getty Images

За несколько дней перед вторжением в Украину президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с Эмманюэлем Макроном обвинил Владимира Зеленского в невыполнении Минских соглашений, а французского коллегу – в попытке их "пересмотреть".

Об этом говорится в фильме французского телеканала France 2, который рассказывает о последнем телефонном разговоре Макрона и Путина перед вторжением 24 февраля, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Parisien.

Телефонный звонок прошел 20 февраля. Публично сообщалось, что президенты РФ и Франции договорились попытаться добиться прекращения огня на востоке Украины.

По данным France 2, разговор инициировал Макрон, попросивший Путина "дать свою оценку ситуации и, возможно, прямо сказать, каковы его намерения".

"Что я могу сказать? Ты и сам видишь, что происходит. По факту наш дорогой коллега, господин Зеленский, ничего не делает (чтобы выполнять Минские соглашения). Он тебе лжет", – ответил российский президент.

Путин также обвинил Макрона в якобы стремлении "пересмотреть Минские соглашения" и потребовал, чтобы тот принял во внимание "мирные предложения" самопровозглашенных "ЛДНР". "Я не знаю, где ваш юрист изучал право. Я просто смотрю на текст и стараюсь его выполнять!" – ответил на это Макрон.

Позже президент Франции добавляет, что "чихать мы хотели на предложения сепаратистов", и предлагает Путину встречу с участием всех сторон войны в Украине. "Я немедленно потребую этого от Зеленского", – говорит он.

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В конце концов, Макрон пытается убедить Путина принять приглашение на встречу с президентом США Джо Байденом для деэскалации ситуации. Российский президент реагирует на это неохотно, но все же "в принципе соглашается".

Как известно, в то время Елисейский дворец анонсировал подготовку встречи президентов США и России. А четыре дня спустя Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Темы: ФранцияМакронПутинвойна
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