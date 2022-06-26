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Харківщина: росіяни обстріляли Чугуївську громаду, є загиблі й поранений

Катерина ТищенкоНеділя, 26 червня 2022, 22:06

У Чугуївській громаді на Харківщині внаслідок російського обстрілу 26 червня двоє мешканців загинули, один дістав поранення.

Джерело: директор Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта у коментарі Суспільному, мер Чугуєва Галина Мінаєва у Telegram

Деталі: Як повідомив Забашта, російська армія обстріляла село Клугіно-Башкирівка.

Мер Чугуєва Галина Мінаєва повідомила, що внаслідок обстрілу загинули двоє мешканців Чугуївської громади та один дістав поранення.

Крім того, вибухи спричинили пожежу.

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Теми: Харківська областьвійна
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