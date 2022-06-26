Харьковщина: россияне обстреляли Чугуевскую общину, есть погибшие и раненый
Воскресенье, 26 июня 2022, 22:06
В Чугуевской общине Харьковской области в результате российских обстрелов 26 июня двое жителей погибли, один получил ранения.
Источник: директор Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта в комментарии Суспільному, мэр Чугуева Галина Минаева в Telegram
Детали: Как сообщил Забашта, российская армия обстреляла село Клугино-Башкировка.
Мэр Чугуева Галина Минаева сообщила, что в результате обстрела погибли двое жителей Чугуевской общины и один получил ранения.
Кроме того, взрывы вызвали пожар.
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