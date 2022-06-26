Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна попросила Швейцарію про консульську підтримку українців у Росії

"Європейська правда"Неділя, 26 червня 2022, 22:16
Україна попросила Швейцарію про консульську підтримку українців у Росії
Ігнаціо Кассіс, фото Getty Images

Українська сторона звернулася до Швейцарії з проханням допомогти з наданням консульських послуг для українців, що перебувають у Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю швейцарським ЗМІ, зокрема La Liberte, у суботу заявив президент Швейцарської Конфедерації Ігнаціо Кассіс.

"Швейцарія запропонувала свої люб’язності як Україні, так і Росії. Наразі Україна просить нас про підтримку, зокрема консульську, своїх громадян у Росії. Наразі ми ведемо обговорення з Росією, оскільки необхідно, щоб свою згоду дали три сторони. Пропонування наших люб’язностей, як ми це робимо у відносинах між США та Іраном, сприяє довірі до нас", – наголосив Кассіс.

Реклама:

Він також заявив, що на тлі повномасштабнного вторгнення Росії в Україну постало питання доцільності нейтрального статусу Швейцарії – зокрема в контексті приєднання країни до санкцій ЄС.

"Відновлення санкцій ЄС проти Росії було політичним рішенням, ґрунтованим на цінностях, закріплених у нашій конституції", – зазначив Кассіс, додавши, що йдеться про порушення Росією міжнародного права та "наших принципів і цінностей".

Нагадаємо, що Швейцарія вже представляє інтереси громадян Грузії в Росії, оскільки після російського вторгнення 2008 року Тбілісі розірвало дипвідносини з Москвою. У посольстві Швейцарії у Тбілісі є відділ російських інтересів, а в посольстві у Москві – відділ російських інтересів.

ВІДЕО ДНЯ

24 лютого, у день повномасштабного вторгнення, Україна оголосила про розривання дипломатичних відносин із Росією.

МЗС України також відкликало до Києва тимчасового повіреного у справах України в Російській Федерації Василя Покотила для проведення консультацій і розпочало евакуацію українського посольства в Москві.

При цьому Україна не розірвала консульські відносини з Росією – відповідно до статті 2 Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року.

Детальніше про це читайте у статті Війна без посольства: що означає та на що вплине розірвання дипвідносин України та РФ.

Теми: ШвейцаріяРосіядипломатичні відносини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Швейцарія
До Реєстру збитків України від війни приєдналася Швейцарія
Зсув ґрунту на сході Швейцарії зруйнував будинки, через нові ризики евакуюють сотню людей
Швейцарський син Кремля. "Українська правда" знайшла підсанкційного сина російського олігарха
Останні новини
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
Усі новини...
Реклама: