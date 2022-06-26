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Україна попросила Швейцарію про консульську підтримку українців у Росії

"Європейська правда"Неділя, 26 червня 2022, 22:16
Ігнаціо Кассіс, фото Getty Images

Українська сторона звернулася до Швейцарії з проханням допомогти з наданням консульських послуг для українців, що перебувають у Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю швейцарським ЗМІ, зокрема La Liberte, у суботу заявив президент Швейцарської Конфедерації Ігнаціо Кассіс.

"Швейцарія запропонувала свої люб’язності як Україні, так і Росії. Наразі Україна просить нас про підтримку, зокрема консульську, своїх громадян у Росії. Наразі ми ведемо обговорення з Росією, оскільки необхідно, щоб свою згоду дали три сторони. Пропонування наших люб’язностей, як ми це робимо у відносинах між США та Іраном, сприяє довірі до нас", – наголосив Кассіс.

Він також заявив, що на тлі повномасштабнного вторгнення Росії в Україну постало питання доцільності нейтрального статусу Швейцарії – зокрема в контексті приєднання країни до санкцій ЄС.

"Відновлення санкцій ЄС проти Росії було політичним рішенням, ґрунтованим на цінностях, закріплених у нашій конституції", – зазначив Кассіс, додавши, що йдеться про порушення Росією міжнародного права та "наших принципів і цінностей".

Нагадаємо, що Швейцарія вже представляє інтереси громадян Грузії в Росії, оскільки після російського вторгнення 2008 року Тбілісі розірвало дипвідносини з Москвою. У посольстві Швейцарії у Тбілісі є відділ російських інтересів, а в посольстві у Москві – відділ російських інтересів.

24 лютого, у день повномасштабного вторгнення, Україна оголосила про розривання дипломатичних відносин із Росією.

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МЗС України також відкликало до Києва тимчасового повіреного у справах України в Російській Федерації Василя Покотила для проведення консультацій і розпочало евакуацію українського посольства в Москві.

При цьому Україна не розірвала консульські відносини з Росією – відповідно до статті 2 Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року.

Детальніше про це читайте у статті Війна без посольства: що означає та на що вплине розірвання дипвідносин України та РФ.

Теми: ШвейцаріяРосіядипломатичні відносини
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